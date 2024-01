E’ la città dove è nato Nerone ed è forse uno dei borghi più belli del Lazio: uno spettacolo per gli occhi

Uno dei borghi più belli del Lazio ha ospitato l’imperatore Nerone. Andiamo a scoprire di quale si tratta. Vale la pena visitare se ti trovi di passaggio in una delle regioni più belle in assoluto

Gli amanti della storia romana ricorderanno senza dubbio che Nerone è stato il quinto imperatore romano appartenente alla dinastia Giulio-Claudia e che ha governato per ben 14 anni, ovvero dal 54 al 68 d.C. All’inizio governava con la madre Agrippina e filosofo Seneca, ma con il passare del tempo pare che sia diventato un tiranno.

Per il suo atteggiamento bizzarro fu accusato di aver incendiato Roma con lo scopo di ricostruire la città. Secondo testimonianze che ci sono arrivate sembra che abbia dato la colpa ai cristiani che furono poi condannati. All’età di 30 anni si è spento a Roma e la sepoltura è avvenuta sul Colle Pincio nei pressi della tomba di famiglia della Gens Domitia.

Non abbiamo svelato il luogo di nascita perché si tratta del borgo in questione. Era una città italica che sorgeva sulla costa del Lazio, a pochi chilometri da Roma. Fu conquistata dai Romani dopo averla sottratta ai Volsci e nel periodo della Repubblica Romana e dell’Impero Romano questo posto diventò sia un centro portuale che residenziale.

I romani riuscirono a fondare una colonia latina e lì tanti sono stati gli imperatori che si sono recati per trascorrere giornate dedite all’assoluto relax. Purtroppo a causa degli attacchi dei popoli barbari, che hanno causato il crollo dell’Impero Romano d’Occidente nel 476 d. C., questo luogo è stato letteralmente abbandonato. Non avete ancora capito quale borgo si tratta? Proseguiamo con gli indizi.

Un borgo ricco di storia

Lo sviluppo di questo borgo fu dovuto principalmente da Nerone che ha costruito una villa. Questa abitazione fu poi ristrutturata dagli imperatori successivi, ovvero Domiziano, Adriano e Settimio Severo. Inoltre fu costruito un nuovo porto.

A oggi questo borgo è famoso per vari monumenti: Chiesa di San Pio e Antonio, Chiesa di San Benedetto, Chiesa di Sant’Antonio, Basilica di Santa Teresa del bambino Gesù. Tra i siti archeologici abbiamo la Villa di Nerone, una necropoli e un teatro romano. Stiamo parlando di Anzio.

Un tuffo nel passato tra i resti archeologici

Secondo una leggenda Anzio fu fondata dal figlio di Ulisse e della maga Circe di nome Anteo. Altri, invece, attribuiscono la fondazione ad Ascanio, figlio di Enea.

Anzio è anche nota per la battaglia che risale al 31 a. C. tra Ottaviano e Marcantonio. Ciò dimostra che oltre a essere un luogo ricco di storia, ha tanto altro da offrire. Chi ama la storia, in un solo, non può non farci un salto.