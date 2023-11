Rossella Brescia, dopo anni sputa tutta la verità su Amici: “L’ho lasciato io perchè…”

Molti si sono chiesti perché Rossella Brescia abbia lasciato il talent show Amici di Maria De Filippi. La verità è venuta a galla dopo anni di silenzio

Amici è il programma televisivo di Maria De Filippi che da anni riscuote un grande successo, dal momento che ha come protagonisti dei giovani talentuosi che vogliono sfondare nel mondo dello spettacolo nel canto o nella danza. Tanti si presentano i provini, ma solo pochi riescono a ottenere un banco.

Ciò nonostante i ragazzi che fanno parte della scuola non devono dare per scontato nulla perché con le sfide immediate possono far tornare a casa senza più avere questa possibilità. Colui che va in sfida è l’ultimo della classifica di gradimento nelle due categorie e per questo motivo la De Filippi chiama dall’esterno dei professionisti.

Nella puntata di domenica scorsa, per esempio, i cantanti sono stati valutati da Tommaso Paradiso che si è addirittura commosso per le esibizione di Lil Jolie quando ha cantato un brano di Anna Oxa. Per quanto riguarda il ballo, stavolta è stata chiamata a ricoprire il ruolo di giudice la bellissima Rossella Brescia.

Tutti sono concordi nel dire che non ha mai perso l’eleganza e la delicatezza nel riportare i propri pensieri, anche quando non sono gratificanti per chi li riceve. Infatti ha riferito a Nicholas Borgogni che ha tanta strada da fare, ma se si impegna può ottenere dei risultati. Forse il pubblico più giovane non lo sa, ma chi segue dalla prima edizione il talent show sa bene che la Brescia è stata una maestra. Ma perché adesso non c’è più? Andiamo subito a scoprirlo.

Rossella Brescia spiega il motivo dell’addio dopo anni

Rossella Brescia ha una carriera degna di tutto rispetto e non solo in televisione. Tanti sono stati gli spettacoli che l’hanno resa la protagonista assoluta. Nonostante la sua notorietà è sempre stata molto umile e disponibile verso chi vuole addentrarsi nel mondo della danza.

Nelle prime edizioni di Amici, all’epoca noto come Saranno famosi, i telespettatori ricorderanno le sue fantastiche esibizioni con i professionista Kledi Kadiu. Adesso si presenta sporadicamente quando viene contattata dalla produzione, però perché non fa più parte del cast? Ecco svelato il dilemma.

“Volevo fare altre cose”

Ospite di Andrea Scarzi nel suo programma televisivo Reputation su La3, Rossella Brescia ha parlato della sua vita professionale. In merito a una presunta conduzione di Mattino Cinque ha esordito in questo modo: “L’avrei fatto, però avrei dovuto lasciare la radio“.

Poi ha parlato di Amici: “Sono andata via io perché volevo fare altre cose. È stata dura anche lì lasciare un lavoro di 9 mesi. Volevo provare altre cose. Ho parlato con la De Filippi che è stata molto carina con me…È una bella trasmissione”.