Grande Fratello Vip, volto amatissimo diventa papà: l’annuncio di poche ore fa | Signorini al settimo cielo

Un ex concorrente del Grande Fratello Vip ha dato una splendida notizia ai fan. Andiamo a scoprire chi è che a breve accoglierà il primo figlio

Il reality condotto da Alfonso Signorini da anni riscuote un grande successo e il merito è senza dubbio dei concorrenti che si mettono costantemente in gioco davanti alle telecamere. I protagonisti indiscussi di questa edizione sono senza dubbio Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi.

Il primo appassionato con Heidi Baci, ma quest’ultima ha fatto un passo indietro dopo un confronto avuto col padre per poi abbandonare definitivamente la casa. In compenso l’attore sta dando del filo da torcere a tutti i compagni d’avventura, anche se con Beatrice le cose stanno andando bene.

La donna, invece, sta facendo i conti con Giuseppe Garibaldi. Secondo il parere degli altri fare che sia approfittando della popolarità di lei per restare il più possibile nella casa. Poi c’è Letizia Petris che si è lasciata andare tra le braccia di Paolo Masella, nonostante abbia un fidanzato fuori e sembra che interverrà l’ex fidanzata per aver ascoltato delle dichiarazioni non corrette.

Ciò dimostra che tutti riescono a creare delle storie avvincenti. Eppure in queste ore l’attenzione si sta focalizzando su un ex concorrente che ha fatto un annuncio sul web. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Ex concorrente del Grande Fratello non si nasconde più

Lui ha partecipato all’edizione vinta da Tommaso Zorzi. Non è passato inosservato per la sua educazione e pacatezza. È riuscito a entrare nel cuore degli italiani e spesso il fratello gli faceva visita nella casa per infondergli coraggio.

Il fratello in questione non è altro che Mario Balotelli. Di conseguenza si sta parlando di Enock Barwuah. Con la moglie Giorgia ha dato un annuncio che ha spiazzato perfino gli ex vipponi.

“Un’esplosione di gioia”

Sia il ragazzo che la moglie Giorgia Migliorati, alla quale è legato da ben 4 anni, hanno pubblicato sui rispettivi social la foto delle loro mani e la foto di un’ecografia. “Quest’anno è stato un anno pieno di emozioni…Nei primi giorni di settembre abbiamo ricevuto la notizia più bella della nostra vita. È stata un’esplosione di gioia. Presto saremo in tre e non vediamo l’ora”.

Ecco l’annuncio fatto da entrambi sui rispettivi profili social. Tra i commenti non sono passati inosservati quelli di Elisabetta Gregoraci, che si è congratulata con la coppia, e Francesco Oppini con “Ma state scherzando??? Questa è una notizia meravigliosa! Ti chiamo subito”.