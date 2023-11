Mediaset, la tragedia si è abbattuta sulla bellissima e talentuosa: morta a soli 40 anni

Purtroppo la notizia sta circolando da qualche ora e ha lasciato tutti gli spettatori della Mediaset a bocca aperta. Andiamo a scoprire chi è andato via per sempre in modo del tutto inaspettato

In queste ore è stata divulgata la notizia della morte di un volto noto del mondo dello spettacolo italiano. Ha partecipato a un programma televisivo di spicco di canale 5, frutto dell’ingegnosità di un pilastro del piccolo schermo.

Stiamo parlando di Maria De Filippi, la quale fa parte della nostra quotidianità al punto tale da sentirne la mancanza quando le sue trasmissioni non vanno in onda. In tal caso facciamo riferimento ad Amici che permette ai giovani talentuosi di rendere la propria passione un vero lavoro.

Sono anni che propone il talent show e porta a casa sempre ottimi risultati in termini di ascolto. Il merito è senza dubbio di coloro che si mettono alla prova cercando di convincere i maestri di canto e di ballo.

Eppure nel corso degli anni il programma ha subito varie modifiche, cosa confermata da chi segue fin dalla prima edizione. Sicuramente molti ricorderanno gli allievi che si sono cimentati nelle varie discipline con lo scopo di aggiudicarsi il montepremi. Purtroppo uno di questi ci ha lasciato per sempre. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

L’addio inaspettato di un ex volto della Mediaset

La conduttrice sarà sicuramente stravolta da questo annuncio relativo all’addio di uno dei primi allievi del programma che all’epoca si chiamava Saranno famosi.

La persona che ha lasciato gli affetti più cari ha solo 40 anni è un ex volto del programma televisivo di Maria De Filippi. A dare la notizia triste ci ha pensato una sua amica, nonché un’ alunna di Saranno famosi. Le sue parole (e non solo) hanno toccato il cuore di tanti utenti social.

“Ti pensiamo forte da quaggiù”

È andata via per sempre la ballerina Daniela Romano, la quale ha partecipato alla prima edizione del talent show che ancora oggi sta riscuotendo un grande successo. “Si stringe allo stomaco, si stringe il cuore…Ci stringiamo noi in un forte abbraccio di dolore…Noi che ti abbiamo vissuto e chiedevamo da lontano come stavi. La vita a volte è crudele per noi esseri umani che ancora non riusciamo a comprendere le scelte della natura”, ecco cosa ha detto l’amica Mirna.

Anche Dennis Fantina, vincitore di quell’edizione, ha pubblicato un video commovente su Instagram e poi è intervenuto Paolo Idolo: “Hai fatto parte della mia vita in un modo speciale, oserei definire unico. Ti porterò per sempre nel mio cuore”.