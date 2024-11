Roma. Via Portuense, lavori in corso: sarà a senso unico alternato

La misura, in vigore fino a Natale, è stata indetta per lavori di manutenzione straordinaria. Riaperto il tratto nei pressi del Ponte Pisano

Buone e cattive notizie per gli automobilisti e i residenti romani che si muovono lungo la storica via Portuense. Dopo settimane di chiusure e deviazioni, il Campidoglio annuncia con enfasi che il tratto compreso tra via del Ponte Pisano e via della Magliana torna oggi nuovamente percorribile. La chiusura era stata disposta per mettere in sicurezza diverse alberature dopo il crollo di un alto fusto, e, a lavori completati, il traffico può ora riprendere anche per i veicoli non residenti.

Lavori in corso, senso unico alternato fino a Natale

Anche il tratto che va dal civico 882 al civico 941 di via Portuense, bloccato da un divieto di transito “con chiusura rigida,” è nuovamente aperto. Ma se per i pendolari questa riapertura rappresenta una gradita novità, c’è una “notizia diabolica” che riguarda nuovi disagi imminenti.

A partire da oggi, infatti, via Portuense sarà soggetta a una serie di interventi di manutenzione straordinaria che renderanno la viabilità estremamente complessa. La chiusura interesserà l’intera giornata, 24 ore su 24, e si protrarrà fino al 24 dicembre, con l’obiettivo di risolvere una serie di problematiche infrastrutturali che interessano vari punti della strada.

In base alle necessità di cantiere, il traffico su via Portuense tra via Antonio Pacinotti e via del Ponte Pisano sarà regolato da un senso unico alternato. Questo sistema verrà gestito da un semaforo mobile, che potrebbe generare code e rallentamenti, soprattutto durante le ore di punta. Tale sistema alternato riguarderà entrambi i lati della carreggiata, richiedendo agli automobilisti pazienza e attenzione.

Lo stesso tipo di limitazione verrà applicato al tratto di via Portuense che si estende dalla fine della rampa del cavalcavia ferroviario in direzione Fiumicino fino all’incrocio con via Angelo Vescovali. Anche qui, per consentire i lavori di manutenzione, il traffico sarà alternato e regolato da un semaforo mobile.