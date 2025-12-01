Roma, scatta l’allarme meteo: “prossime ore decisive, attenzione” | Previsioni ribaltate e pioggia in arrivo

Le prossime ore saranno decisive: ecco cosa sta per succedere su Roma e nel Lazio secondo Protezione Civile e 3bMeteo

A Roma il cielo di dicembre sembrava voler concedere ancora qualche ora di tregua, ma le ultime comunicazioni parlano chiaro: il meteo sta per cambiare bruscamente e la settimana inizierà sotto un cielo pesante. Le prime avvisaglie arrivano direttamente dalla Protezione Civile del Lazio, che ha diffuso un nuovo avviso di criticità a partire dalla tarda mattinata di lunedì 1 dicembre. Una previsione che, da sola, basterebbe a far capire che nelle prossime ore l’atmosfera non sarà affatto stabile.

Le mappe mostrano un’area di bassa pressione che sta inglobando l’intera regione e che, secondo gli esperti, manterrà condizioni di instabilità diffuse almeno per 24-36 ore. Una situazione che richiama l’attenzione di cittadini e amministrazioni, soprattutto in vista dei primi intensi movimenti stagionali e di un dicembre che sembra intenzionato a mostrare subito il suo volto più grigio. Il quadro, spiegano i meteorologi, non lascia margini a grandi sorprese: la pioggia tornerà e lo farà in maniera costante, specialmente nelle zone costiere e sulla Capitale.

Roma sotto le nuvole: cosa aspettarsi davvero da lunedì

Secondo le previsioni del dipartimento di Protezione Civile del Lazio, nelle prossime ore sono attese precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati che oscillano tra il debole e il moderato. Un quadro che trova conferma anche nelle analisi di 3bMeteo: per Roma e buona parte del territorio regionale si prospetta una giornata segnata da cieli molto nuvolosi o coperti, accompagnati da deboli piogge persistenti.

Nello specifico sulla Capitale è prevista pioggia continua per tutta la giornata, con un accumulo stimato di circa 4 millimetri. Le temperature si manterranno su valori tipicamente tardo-autunnali, con una massima di 14°C e una minima di 8°C, mentre lo zero termico sarà collocato poco sopra i duemila metri, a quota 2017. Condizioni che potrebbero influire su traffico, spostamenti e sulla percezione di un inverno ormai alle porte. E se la giornata inizierà con un cielo carico di nuvole, secondo gli esperti non è escluso che questa fase perturbata possa protrarsi anche oltre la giornata di lunedì.

Le zone più a rischio e cosa potrebbero comportare le prossime ore

I fenomeni più significativi, spiegano gli esperti, riguarderanno i litorali settentrionali, l’area metropolitana di Roma e le zone subappenniniche. Qui le nubi compatte e la pioggia costante accompagneranno l’intera giornata, con possibili rovesci intermittenti nelle ore centrali. L’allerta diramata dal Centro Funzionale Regionale non deve far pensare a scenari estremi, ma invita a prestare attenzione a eventuali disagi, soprattutto in una fase dell’anno in cui il maltempo può rapidamente incidere su viabilità e servizi.

Il quadro rimane dunque quello di un ritorno deciso dell’instabilità, una parentesi che si inserisce in una stagione che, fino a oggi, aveva regalato qualche giornata mite e sprazzi di sereno. Con questo peggioramento, però, il Lazio entra senza esitazioni nel clima più tipico del periodo, mentre lunedì si prepara ad aprire la settimana tra ombrelli aperti e cieli pesanti. Le prossime ore, come confermato dagli esperti, saranno dunque essenziali per capire se si tratterà solo di una veloce parentesi o dell’inizio di una fase più duratura.