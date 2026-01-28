Roma, ora sono i taxi ad aspettare: file ai posteggi fino a un’ora e domanda in calo

A Roma taxi in fila ai posteggi e attese fino a un’ora per una corsa. Dopo 1000 nuove licenze e doppie guide, cresce il dibattito su regole e controlli

Taxi incolonnati ai posteggi, code che superano l’area di sosta e si allungano su carreggiate già delicate, con effetti immediati sulla viabilità. E, soprattutto, attese lunghe per i conducenti: non più clienti in fila sotto le pensiline, ma vetture ferme in attesa di una corsa anche per 30, 40, 50 minuti, in alcuni casi fino a un’ora. È il rovesciamento dell’immagine che ha dominato il dibattito cittadino per mesi: quello di una Capitale “a corto” di taxi, specie nei picchi turistici, nei grandi eventi e nei nodi sensibili come stazioni e aeroporti.

File di taxi ai posteggi: cosa sta succedendo davvero in questa fase

Il fenomeno segnalato da Raffaele Salina, segretario nazionale Fast Confsal Taxi, è legato a una combinazione di elementi: stagionalità della domanda, redistribuzione dei flussi di mobilità, ma anche incremento dell’offerta intervenuto in tempi ravvicinati. Su questo punto un dato è pubblico: Roma Capitale ha avviato la procedura straordinaria per il rilascio di 1.000 nuove licenze taxi, con un bando ufficiale pubblicato nel 2024.

A quel pacchetto si è affiancato l’intervento sulle cosiddette “doppie guide”, già richiamate nelle comunicazioni istituzionali come misura capace di aumentare le ore di servizio effettive senza moltiplicare subito il numero di vetture in circolazione.

Le 1000 nuove licenze taxi a Roma: il bando, i numeri e l’idea di aumentare l’offerta

La scelta di mettere a gara 1.000 licenze ha un impatto strutturale. La procedura, gestita con regole e requisiti fissati dal bando, nasce con l’obiettivo dichiarato di rafforzare il servizio, anche con una quota destinata al trasporto di persone con disabilità.

Il tema, però, non è solo “quante” licenze: è “come” inserirle in un mercato molto sensibile alle oscillazioni della domanda. È qui che torna la domanda politica posta da molti addetti ai lavori: l’aumento è stato calibrato e accompagnato da un sistema di controllo e monitoraggio abbastanza rapido da correggere eventuali squilibri?

Monitoraggio della domanda: l’Autorità Trasporti chiede dati, indicatori e correzioni

Sul punto esiste un documento ufficiale utile: nel Parere n. 33/2024 l’Autorità di regolazione dei trasporti richiama Roma Capitale alla necessità di rafforzare il monitoraggio, introdurre obblighi di trasmissione periodica dei dati del servizio (anche da piattaforme tecnologiche, dove rilevanti) e definire indicatori di qualità da consuntivare ogni anno, con target chiari.

Nello stesso parere, l’Autorità entra anche nel merito degli importi e delle logiche economiche, evidenziando come la disponibilità di dati migliori sia decisiva per valutare l’efficacia delle misure e adottare eventuali correttivi.

Conseguenze economiche: chi entra adesso deve ammortizzare costi e avviamento

Nella discussione concreta, c’è un passaggio che pesa più di altri: la sostenibilità per chi ha acquisito una nuova licenza o ha investito per lavorare in modo continuativo. Diverse ricostruzioni giornalistiche hanno riportato valori significativi per il contributo richiesto ai nuovi titolari, con una distinzione per licenze ordinarie e per quelle attrezzate.

Se, in una fase di domanda più debole, la corsa arriva dopo decine di minuti, la pressione economica sale: carburante, manutenzione, assicurazioni, eventuali rate e costi di avvio non “aspettano” la ripresa dei flussi.

Viabilità e posteggi: quando la sosta lunga diventa un problema cittadino

C’è poi l’aspetto urbano, spesso ignorato finché non si traduce in ingorgo: posteggi progettati per un certo numero di vetture che vengono “sbordati” dalle file, corsie occupate, incroci rallentati. Il punto non è colpevolizzare chi lavora, ma prendere atto che l’organizzazione degli stalli e la gestione dinamica delle attese diventano tema di mobilità, non solo di categoria. In altre parole: se cambia l’equilibrio fra offerta e domanda in certe fasce orarie, cambiano anche gli effetti su strada.

NCC e abusivismo: regole, territorio e controlli sul servizio pubblico non di linea

Nel racconto degli operatori torna anche un altro fronte: quello del rispetto delle regole su taxi e noleggio con conducente (NCC). A livello locale, la disciplina capitolina inquadra il servizio e ribadisce la necessità di titoli abilitativi specifici (licenza taxi o autorizzazione NCC) e delle condizioni d’esercizio.

Sulla parte professionale, la Camera di Commercio di Roma ricorda che l’iscrizione al Ruolo conducenti dei servizi pubblici non di linea è requisito indispensabile per ottenere licenza taxi o autorizzazione NCC.

I controlli, specie nei luoghi ad alta domanda (stazioni, aree eventi), sono un tassello decisivo perché incidono sulla concorrenza reale: se una quota di servizio si sposta verso forme irregolari o borderline, il mercato si deforma e le misure “numeriche” rischiano di produrre risultati distorti.

Politica e informazione: perché il racconto pubblico cambia quando cambiano le code

Negli anni scorsi le immagini delle attese dei clienti hanno alimentato pressioni, polemiche e interventi. Oggi, con taxi in fila ai posteggi, la percezione è diversa e il tema scivola più facilmente fuori dai riflettori. Ma il nodo resta politico: governare un servizio pubblico non di linea significa saper leggere i dati, distinguere i picchi dai periodi deboli, intervenire per gradi e, soprattutto, verificare gli effetti delle decisioni con strumenti trasparenti.

La lezione, se c’è, è nella parola che ricorre nei documenti ufficiali: monitoraggio. Senza numeri aggiornati su chiamate, corse, tempi di attesa, distribuzione territoriale e fasce orarie, la discussione resta una guerra di fotografie. E le fotografie, da sole, non bastano a fare buona amministrazione.