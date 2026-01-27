Autovelox nel Lazio, ecco dove controllano la velocità: tratte e date dal 26 gennaio al 1 febbraio 2026

Quando la Polizia di Stato pubblica l’elenco delle strade dove saranno attivi i controlli di velocità, il messaggio non è “occhio alla multa”: è “occhio alla vita”. I limiti non sono numeri messi a caso e la velocità, soprattutto fuori città e sulle arterie di scorrimento, cambia tutto: tempi di reazione, spazio di arresto, gravità delle conseguenze. Per la settimana valida da lunedì 26 gennaio 2026 a domenica 1 febbraio 2026, l’aggiornamento indica diverse tratte nel Lazio, con un calendario preciso.

Il calendario autovelox nel Lazio: date e punti indicati

Le giornate segnalate sono cinque e coinvolgono Latina, Roma, Frosinone e Rieti. Il quadro, giorno per giorno, è questo.

28/01/2026

SS Ausonia, località Spigno Saturnia (LT)

29/01/2026

SS Ausonia, località Spigno Saturnia (LT)

30/01/2026

A12 Civitavecchia – Roma (RM)

31/01/2026

SP 277 Asse di Frosinone (FR)

01/02/2026

SS 4 Salaria (RI)

Due giorni sulla SS Ausonia: cosa cambia per chi passa da Spigno Saturnia

La SS Ausonia compare due volte, mercoledì e giovedì, nello stesso punto: Spigno Saturnia. È il classico tratto dove, se si guida “in automatico”, si rischia di alzare il piede oltre il dovuto. Qui la prudenza è doppia: attenzione alle immissioni, ai cambi di ritmo del traffico e a chi procede più lentamente. La regola che funziona sempre è una: velocità adeguata, distanza reale dal veicolo davanti e manovre senza fretta.

A12 Civitavecchia–Roma: sull’autostrada non esiste “un attimo”

Venerdì tocca all’A12, nel tratto Civitavecchia–Roma. È una delle dorsali più battute: pendolari, tir, flussi verso il porto e rientri verso la Capitale. In autostrada basta poco per trasformare un rallentamento in tamponamento a catena: distrazione, distanza ridotta, andatura troppo alta. E quando piove o l’asfalto è freddo, la situazione cambia ancora. Guidare bene qui significa non farsi trascinare dal ritmo della corsia, ma restare dentro i limiti, sorpassare solo quando serve e rientrare con spazio.

Asse di Frosinone e Salaria: fine settimana, traffico diverso, stessi rischi

Sabato l’indicazione riguarda la SP 277, l’Asse di Frosinone: scorrevole, sì, ma con svincoli e innesti dove spesso si “taglia” troppo. Domenica è segnalata la SS 4 Salaria, nel Reatino, una strada che alterna tratti più veloci a punti in cui servono attenzione e pazienza. Nel fine settimana il traffico cambia: meno pendolari, più spostamenti per gite, visite, rientri. E proprio quando ci si sente più “rilassati”, si abbassano le difese. Tenere il piede leggero e lo sguardo lungo fa la differenza.

L’obiettivo dei controlli: prevenire sinistri, non fare cassa

Il senso dell’elenco settimanale è prevenzione. Sapere dove ci sono controlli aiuta a evitare frenate improvvise all’ultimo momento, quelle che innescano pericoli veri. Il comportamento più intelligente è uniforme: rispettare i limiti ovunque, scegliere una velocità compatibile con strada e meteo, non “attaccarsi” al paraurti altrui e lasciare spazio, sempre. Il resto viene da sé: si arriva ugualmente, soltanto meglio.