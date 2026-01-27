Concorso docenti USR Lazio: a Frascati una tappa decisiva, prove a febbraio e marzo con regole rigide

A037, concorso docenti nel Lazio: prova pratica l’16 febbraio e orale il 17 marzo all’ITT Fermi di Frascati. Documenti, materiali e avvisi: guida rapida utile

Per chi punta alla cattedra sulla A037, le prossime settimane hanno una data cerchiata in rosso e un’altra subito dopo: l’Ufficio scolastico regionale per il Lazio ha ufficializzato la convocazione per prova pratica e orale del concorso docenti. Si parla della classe “Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica”, con indicazioni puntuali su tempi, sede, documenti e materiali ammessi.

A037 nel Lazio: quando e dove si svolgono le prove

Il calendario indica due appuntamenti: prova pratica il 16 febbraio 2026, prove orali il 17 marzo 2026. La sede è l’ITT Enrico Fermi in via Cesare Minardi 15-17-19, a Frascati.

Non è un dettaglio secondario, per chi deve organizzare lavoro, viaggi e tempi di studio: per la definizione del calendario è stata estratta la lettera “R”.

Convocazioni: se non controlli email e piattaforma, rischi grosso

L’USR Lazio chiede ai candidati di controllare la casella email indicata nella domanda, senza dimenticare la cartella spam. Le convocazioni sono visibili anche sulla Piattaforma concorsi, dentro l’area personale: sezione “Graduatorie”, download della cartella zip in “Allegati”. L’avviso vale come notifica a tutti gli effetti: in pratica, non basta “non aver visto”.

Documento e codice fiscale sempre con te: senza, non si parte

Per identificazione, estrazione della traccia e svolgimento delle prove servono documento valido e codice fiscale in corso di validità.

E c’è la regola più severa: chi non si presenta nel giorno, nell’ora e nella sede indicati viene escluso dalla procedura, anche se l’assenza dipende da cause non volute.

Traccia della lezione simulata: sorteggio 24 ore prima e delega possibile

La traccia della lezione simulata viene estratta 24 ore prima della prova. Se il candidato non è presente all’orario previsto per l’estrazione, la commissione sorteggia comunque e invia la comunicazione via email.

Chi non può esserci può delegare una persona di fiducia con atto firmato e documenti/codici fiscali validi di entrambi. È una piccola “ancora di salvezza” organizzativa, utile soprattutto per chi lavora o arriva da fuori provincia.

Prova pratica: 8 ore, una sola sessione e uscita vietata prima di 4 ore

Le istruzioni operative descrivono una prova pratica lunga: 8 ore, sessione unica per tutti. La commissione prepara tre tracce e il giorno della prova viene sorteggiata la busta con quella ufficiale.

C’è anche un vincolo spesso sottovalutato: non si può lasciare l’istituto prima che siano passate quattro ore dall’inizio.

Niente computer: torna protagonista il disegno “a mano”

Per molti candidati è la notizia più concreta: la prova non prevede l’uso del computer. Si lavora su fogli forniti dalla commissione e ogni candidato deve arrivare con la propria dotazione.

L’elenco è preciso: penna, matita, gomma, riga, goniometro, scalimetro, compasso, squadre da 30° e 45°, calcolatrice scientifica non grafica e non programmabile. Sono indicati anche manuali tecnici (architetto/geometra/ingegnere) e le NTC 2018, con verifica da parte della commissione: niente prontuari.

In sostanza, oltre allo studio serve un controllo “da check-list”: se manca uno strumento, recuperarlo all’ultimo minuto può diventare un problema reale.

Titoli non autocertificabili: presentali solo il giorno dell’orale

Un’altra parte dell’avviso riguarda i titoli: il giorno dell’orale vanno consegnati esclusivamente quelli non autocertificabili. Se si presentano documenti fuori criterio, non viene riconosciuto punteggio. Valgono solo i titoli già dichiarati in domanda e conseguiti entro la scadenza della domanda stessa.

Contatti utili e canali da monitorare

Per contattare la commissione è indicata l’email rmtf180009@istruzione.it.

Il consiglio “pratico” resta quello istituzionale: controllare con continuità i canali ufficiali per aggiornamenti o modifiche.