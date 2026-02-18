Roma, Open day CIE nel weekend 21-22 febbraio: dove fare la carta d’identità e come prenotare

Un weekend, una prenotazione fatta al momento giusto e la pratica che di solito si trascina per settimane può chiudersi in poche ore. Sabato 21 e domenica 22 febbraio 2026 Roma riapre la formula dell’open day per la Carta d’Identità Elettronica: uffici anagrafici straordinari nei Municipi II, III e XIII nella giornata di sabato, più gli sportelli degli ex PIT del centro e la sede di via Petroselli 52 attivi sia sabato sia domenica.

Ma c’è una regola che non ammette eccezioni: serve l’appuntamento, da prenotare dalle ore 9 di venerdì 20 febbraio, fino a esaurimento disponibilità, sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno.

Prenotazione CIE: la finestra del 20 febbraio e i documenti che evitano un viaggio a vuoto

Chi vuole sfruttare l’open day deve giocare d’anticipo. Le prenotazioni partono alle 9 del 20 febbraio: chi entra subito sul portale ha più possibilità di scegliere sede e orario comodi. Allo sportello, poi, niente improvvisazione: occorrono prenotazione, fototessera, carta di pagamento elettronico e vecchio documento. È un passaggio semplice, ma è quello che fa la differenza fra una pratica chiusa e un appuntamento da rifare.

Dove si fa la carta d’identità sabato 21: Municipi aperti e orari quartiere per quartiere

Per chi vive fuori dal centro o preferisce l’ufficio municipale, sabato 21 febbraio si concentrano tre aperture. Municipio II, via Dire Daua 11: 8-13, ideale per chi vuole sbrigarsi prima di pranzo. Municipio III, via Umberto Fracchia 45: 8-16, la fascia più larga del weekend, utile per chi ha impegni mattutini. Municipio XIII, via Aurelia 470: 8-15, una soluzione pratica per il quadrante ovest. Tre sedi, tre orari diversi, stesso obiettivo: allargare l’accesso al servizio senza comprimere tutto in poche ore.

Ex PIT e via Petroselli 52: gli sportelli del centro aperti sabato e domenica

Se l’idea è puntare sul centro, le sedi sono quelle che molti romani già conoscono: piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore e via Petroselli 52. Qui l’apertura copre entrambe le giornate: sabato 21 dalle 8.30 alle 16.30 e domenica 22 dalle 8.30 alle 12.30. La domenica mattina, in particolare, è la finestra perfetta per chi durante la settimana non riesce a incastrare permessi o orari d’ufficio.

Perché l’open day CIE interessa Roma: meno rinvii, più servizi accessibili

La carta d’identità non è solo un documento: spesso è il “pass” che sblocca pratiche, viaggi, registrazioni, accesso ai servizi digitali e identificazione in molte procedure. Per questo gli open day diventano appuntamenti molto seguiti: aumentano i posti disponibili e riducono i rinvii, soprattutto per chi deve rinnovare il documento in tempi rapidi.

La reazione più comune, quando parte la prenotazione, è la stessa: click veloci, calendari pieni in poco tempo, e la corsa a trovare lo slot giusto. Il consiglio operativo è chiaro: collegarsi appena si apre la finestra del 20 febbraio e arrivare allo sportello con tutto l’occorrente, così l’open day resta ciò che promette, un canale rapido e concreto.