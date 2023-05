Roland Garros 2023: Arnaldi, Giorgi e Musetti al secondo turno

(Adnkronos) – Al via, sui campi in terra rossa di Parigi, il Roland Garros, secondo Slam della stagione. Tre gli italiani che accedono al secondo turno: Matteo Arnaldi, Camila Giorgi e Lorenzo Musetti. Matteo Arnaldi accede al secondo turno del tabellone del Roland Garros. Il tennista sanremese, n.106 del ranking Atp, si è imposto all'esordio nello Slam parigino sul colombiano Daniel Elahi Galan (n.91 del mondo) con il punteggio di 2-6, 6-3, 6-0, 6-2. Anche Camila Giorgi si è qualificata per il secondo turno del tabellone femminile del Roland Garros. L'azzurra si è imposta in due set con il punteggio di 6-3, 6-4 sulla francese Alize Cornet. Buon esordio anche per Lorenzo Musetti che approda al secondo. Il numero 17 del tabellone parigino si è imposto sullo svedese Mikael Ymer in tre set con il punteggio di 7-5, 6-2, 6-4. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

