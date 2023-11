Ricordate Olimpia di Avanti un altro? L’abbiamo rivista dopo 6 anni e sembra una top model: che cambiamento!

Olimpia di Avanti un altro! è profondamente cambiata. Dopo 6 anni, eccola divina come una top model.

Avanti un altro! è indubbiamente uno dei quiz show pre – serali più storici ma anche amati dagli italiani di ogni età. Ed è per questo motivo che va in onda talvolta pure in prime time per alcune spassose puntate speciali dove solitamente a giocare sono i vip. Di certo non mancano mai le gag e i momenti a dir poco esilaranti.

Le risate sono all’ordine del giorno e Paolo Bonolis, il suo strepitoso conduttore, è sempre pronto a strapparci sonore risate e luminosi sorrisi. Lui non si fa mai e poi mai alcun problema a dire quel che pensa e la sua vivacità è decisamente il carburante top per il programma. Ad affiancarlo poi c’è il maestro Luca Laurenti, suo grande amico di vita e fidato collaboratore da tantissimi anni ormai.

In ogni caso grande importanza ce l’ha anche il famoso minimondo che è costituito da tanti personaggi che rendono il gioco ancora più accattivante. Alcuni poi, come nel caso della Bonas Paola Caruso, sono diventati dei personaggi a tuttotondo del vasto mondo dello Spettacolo. Ora però a far parlare di se è Olimpia Madonia.

Olimpia di Avanti un altro!, dopo 6 anni è irriconoscibile

La donna è passata alla storia dello show per la sua innata simpatia e per la sua assai particolare e vivace risata. Diciamo pure che era impossibile non notarla. Non per nulla esistono in Rete tante clip dove la possiamo ascoltare e ammirare tutta intenta a ridere felice e spensierata alla Corte del mitico Paolo.

Per diversi anni non si è più vista e ciò ha procurato non poco dispiacere nei cuori dei numerosi telespettatori, soprattutto quelli più assidui, nonché della prima ora. E quando in tempi assai recenti, dopo circa 6 anni di assenza, lei è tornata grande è stata la sorpresa. E lo è stata anche perché lei è apparsa diversissima. Il cambiamento è stato pazzesco.

Lei in versione top model

Il suo ritorno è avvenuto durante una puntata serale del quiz dove tra gli ospiti ha figurato anche la meravigliosa Laura Freddi, storica ex del mattatore televisivo. Olimpia è apparsa con i capelli biondi acconciati in treccine afro. Elegantissima in un completo beige, ben truccata e con una luce luminosa nei suoi occhi vivaci.

In splendida forma ha lasciato letteralmente a bocca aperta non solo il pubblico presente in studio ma anche il maestro Luca Laurenti che si è lasciato andare a qualche esternazione di troppo. A quel punto Bonolis, mettendo in atto una bella gag, ha lasciato momentaneamente lo studio.