Ylenia Carrisi, spunta fuori un dettaglio dopo anni dalla scomparsa: “Non ne era consapevole” | Per Romina un colpo al cuore

Dopo anni di silenzio è emerso un dettaglio sulla primogenita di Romina Power. Ecco cosa è venuto a galla su Ylenia Carrisi

Ylenia Carrisi è la figlia di Al Bano e Romina Power. I due si sono conosciuti quando hanno ottenuto un ruolo nel film Nel sole a Roma nel 1967 e dopo tre anni sono convolati a nozze. Insieme hanno condiviso la carriera artistica e continuano tuttora a farlo, nonostante si siano separati.

Dal loro amore sono nati quattro figli: Ylenia (1970), Yari (1973), Cristel (1985) e Romina (1987). La primogenita è scomparsa del 31 dicembre 1993 e le dinamiche sono ancora avvolte nel manto del mistero. Si trovava a New Orleans e da un hotel aveva chiamato i genitori, ma con il padre ha avuto una discussione.

Lì aveva conosciuto Alexander Masakela, un artista di strada che non fu visto di buon occhio dalla famiglia di lei. Non a caso è stato il primo a essere stato indagato. Da allora sono passati anni e di lei ancora non c’è traccia, quindi si pensa a una presunta morte.

La sua scomparsa è stata una delle cause della separazione dei due cantanti. Da un lato c’è un padre ormai affranto mentre dall’altro c’è una madre che spera sempre di poterla riabbracciare. Infatti in queste ore ha pubblicato una sua foto con un messaggio che non è passato di un osservato.

Romina Power a ruota libera sulla figlia Ylenia

Nell’ultimo periodo Romina Carrisi è al centro dell’attenzione perché è in dolce attesa. A gennaio darà alla luce il primo figlio, frutto della sua relazione con il regista di oggi è un altro giorno, Stefano Rastelli. All’inizio non ne ha fatto parola, ma dopo il quinto mese ha deciso di dare la lieta notizia.

In un video dell’ecografia Romina Power si è palesemente emozionata nel vedere attraverso lo schermo il futuro nipotino. I fan sono concordi nel dire che riuscirà a trovare il tempo da dedicargli senza tralasciare alcun impegno professionale. Ultimamente ha deciso di condividere uno scatto della primogenita e nella didascalia ha riportato una frase che ha colpito gli utenti social.

“Non consapevole della sua bellezza”

“Ylenia era bellissimo, ma non consapevole della sua bellezza”, ecco cosa ha scritto nel post in cui si vede la ragazza nel suo massimo splendore. In tanti sono concordi nel dire che aveva un fascino naturale e unico. D’altronde ha ereditato ciò dalla madre.

Tanti sono i commenti, ma uno in particolare è stato toccante: “Il bel volto di Ylenia era lo specchio di ciò che aveva, libera da tutto ciò che rende la vita poco attraente…La bellezza non è merito, ma un dono che lei ha saputo sottolineare con un bel carattere e saggezza“.