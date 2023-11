Anna Moroni, la tragedia l’ha sopraffatta: tutta Italia sta piangendo con lei

Anna Moroni, la cuoca ha il cuore spezzato. La tragedia l’ha sopraffatta. Tutti intorno a lei.

Siamo avvezzi a vedere la Moroni felice e con un bel sorriso luminoso stampato sul suo simpatico viso. E ora invece la vediamo ben diversa. Ha gli occhi gonfi di lacrime che le rigano copiose il volto. Non se l’aspettava. Quel che è successo è fuori da ogni previsione. O meglio, si augurava, dal profondo del cuore, che non fosse così. Almeno stavolta.

E, invece, il copione si è ancora una volta tristemente ripetuto. E lei ne è rimasta sconvolta come donna, mamma, nonna ed essere umano. Non ci sono parole adatte per descrivere quel che è accaduto. Non è un incubo ma l’amara e durissima verità e pertanto non si può cambiare. Non possiamo riavvolgere la pellicola o dire stop durante una scena.

Purtroppo la realtà supera la fantasia. Eh sì perché se siamo abituati ad assistere a certi fatti sul Grande e Piccolo Schermo per fiction poi quando accadono nella vita reale, è, come si suol dire, tutta un’altra storia. Una storia drammatica e dura, anzi, durissima da digerire e da accettare.

Anna Moroni, sopraffatta dalla tragedia

Perché quando una vita viene rubata da questo mondo per mano di un altro essere umano è sempre una sconfitta. La mano ha colpito dove il Male ha sopraffatto la carne, i pensieri e i sentimenti. L’amore non c’era più e ha lasciato il posto all’odio. Anzi, forse non c’è mai stato perché chi ama davvero non può essere capace di tale barbarie.

La bestia si è risvegliata dal torpore. E’ stata nascosta per tanto tempo nelle vesti di agnello quando in realtà era un lupo famelico e ha attaccato famelica, mettendo in luce le zanne. Anna sta male. Non riesce a capacitarsi come non si sia potuto evitare tutto questo. La tragedia è fortissima e ora tutta l’Italia piange insieme a lei.

Il suo ricordo di Giulia

In poche parole la cuoca ha dedicato un lungo posto sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram alla giovane Giulia, uccisa dal suo fidanzato di soli 22 anni. Lui non accettava che lei volesse lasciarlo. La vedeva come una cosa sua e quando lei gli ha comunicato la sua decisione lui non ci ha più visto e la furia cieca si è avventata su di lei.

Lei che può essere la figlia, la sorella, l’amica di ognuno di noi. Ogni giorno tante Giulia perdono la vita anche in Italia in questa maniera. Nonostante la campagne di sensibilizzazione che parlano della violenza sulle donne, che è una grande piaga sociale, le bestie continuano a colpire sempre più cattive e assetate di vendetta.