“Quelle p…ppone lì”: rivelazione sconcertante in Rai | Una cosa così mai sentita prima

Nello studio di Domenica in è calato il gelo in seguito a delle esternazioni fatte al centro dello studio tra Mara Venier e una delle sue ospiti. Andiamo a scoprire cosa è successo

Tutti sono concordi nel dire che Mara Venier sia una delle conduttrici più amate dagli italiani. Ha un modo di fare tale che fa sentire tutti come se fossero a casa, nonostante ci siano tante telecamere intorno.

Vanta di un curriculum degno di rispetto, ragion per cui la Rai ogni anno punta ben volentieri sulla sua indiscussa professionalità. Infatti anche quest’anno è al timone della conduzione di Domenica In e porta a casa sempre ottimi risultati in termini di ascolto.

Molti ricorderanno l’intervista fatta a Belen Rodriguez in cui sono stati confermati dal lei in persona i tradimenti di Stefano De Martino ai tempi della loro relazione.

Nella puntata di domenica 14 gennaio 2024 al centro dell’attenzione c’è stata un’altra donna amatissima del mondo dello spettacolo. Si tratta di un’attrice che in passato ha rinunciato a un ruolo importante per un motivo preciso. Andiamo a scoprire di chi si tratta e cosa ha fatto.

Cala il gelo a Domenica In. Una frase non passa inosservata

Tra gli ospiti la conduttrice ha avuto modo di intervistare Enrica Bonaccorti nello studio di Domenica In il 14 gennaio 2024. La conduttrice ha parlato di quando fu scelta per una commedia al Teatro Argentina di Roma per un ruolo da coprotagonista.

Ha aggiunto che il regista le aveva detto che si sarebbe dovuta denudare mostrando il seno al pubblico. A quel punto la Bonaccorti ha preso una decisione che ha lasciato tutti a bocca aperta. Stessa reazione mi viene rispettato l’ordine della Rai hanno avuto per un’affermazione fatta proprio dalla Venier.

Mara Venier esclama: “Ma eri meravigliosa…”

“Sono dovuta andare via dal teatro. Dopo 12 giorni di prove ho mandato un documento medico che diceva che non potevo continuare…Ho deciso di ridurre il seno, per cui non ho più fatto questo spettacolo”, ecco cosa ha confessato Enrica Bonaccorti. La conduttrice la sdrammatizzare: “Ma eri meravigliosa con quel poppone lì”.

In realtà non tutti sanno che anche Mara Venier tempo fa ha pensato di sottoporsi allo stesso intervento, però pare che il chirurgo le abbia detto di lasciar perdere. Poi la Bonaccorti ha ripreso il discorso dicendo che non si è pentita assolutamente di questa scelta fatta in passato. Non ha potuto fare lo spettacolo, però ha avuto la possibilità di tornare a lavorare e vedrai in qualità di conduttrice.