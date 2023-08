Pordenone, sottotenente armato ancora asserragliato in casa a Codrovado

(Adnkronos) – A quanto apprende l'Adnkronos Luca Orlandi, il 55enne sottotenente da oltre 24 ore asserragliato nella sua abitazione a Codrovado, non si è mosso da dove è stato visto chiudersi la porta alle spalle nella tarda mattinata di ieri. Sul posto i carabinieri e i negoziatori. L'uomo, che in un video pubblicato sul suo profilo social aveva annunciato gesti autolesionistici, ha molte armi in casa. Le stesse che presto gli sarebbero state sequestrate, scaduto il porto d'armi per tiro al volo. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

