Perché si dice “piotta”? Solo una persona su 10 conosce il vero significato: se lo sai sei un vero romano

Perché a Roma si dice piotta e che cosa indica questo termine? A quanto pare è riferito ad un valore ben specifico.

Nella Città Eterna sono tantissimi i modo di dire, legati per lo più ad espressioni dialettali, che per la verità si somigliano molto anche ad altri termini pressoché similari, appartenenti tuttavia ad altre città e culture, pur sempre italiane. Fanno tutti parte dunque, né più né meno alla tradizione e alla cultura nostrana.

La particolarità delle lingue in generale, ma più che mai della nostra, è la differenza tra le parole nella lingua italiana corretta e le loro corrispondenti dialettali, che non solo vigono tra una regione e l’altra, ma anche di città in città, attigue fra di loro, talvolta cambiano parecchio. Tuttavia è immancabile dire che facciano parte del cosiddetto folklore.

Ci sono dei termini che sono rimasti indelebili nel tempo, sebbene appartengano a tradizioni che al giorno d’oggi potremmo definire antiche. Una parola in particolare, su cui vogliamo ora porre la nostra attenzione, l’avremo sicuramente sentita in più e più occasioni anche all’interno di pellicole cinematografiche di ambientazione capitolina. Parliamo di piotta.

Piotta, un termine indelebile e più che mai attuale

Gli appassionati di musica sicuramente, sentendo questo termine, avranno immediatamente pensato al rapper Er Piotta. Quest’ultimo, al secolo Tommaso Zanello, lo abbiamo potuto ammirare come protagonista nella pellicola dal titolo La Mossa Del Giaguaro e il cui brano più famoso ricalca un vecchio successo di Adriano Celentano, ovvero Chi Non Lavora Non Fa L’ Amore.

In realtà questo termine riguarda una cosa molto preziosa per la nostra vita e non solo. Si parla di denaro e in particolar modo di un termine per altro che sta ad indicare una cifra ben precisa, specialmente oggi come oggi, dopo che la nostra moneta, all’inizio del XX secolo, ha subito il cambio della valuta in euro.

Con il termine piotta si indica una cifra ben precisa

Per farla breve, tornando negli anni in cui in Italia si pagava ancora tramite la lira, con la parola piotta si indicava precisamente la cifra corrispondente al 100. Nel caso specifico appena menzionato si indicava con codesto termine sia le banconote da 100.000 lire che le monete da 100 lire.

Al giorno d’oggi tuttavia, esistendo solamente le banconote da 100€, dal momento che è difficile che una persona giri, per restare in tema dialettale, con 100.000€ in saccoccia, ovvero in tasca. Si indica poi solitamente con il termine scudo una banconota da 5€, quindi piotta, una da 100€ e con il termine un sacco la cifra di 1000€.