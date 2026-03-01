“Per sempre sì” di Sal Da Vinci vince Sanremo 2026: la canzone che conquista l’Ariston guardando indietro

“Per sempre sì” non racconta un’evoluzione, ma una permanenza. È come se dicesse: non cambiamo, restiamo qui. E proprio quel “restare” diventa un valore

Sanremo 2026 si chiude con una vittoria che racconta più il bisogno di certezze del pubblico che lo stato di salute della canzone italiana: Sal Da Vinci trionfa con “Per sempre sì”, brano costruito come promessa assoluta, dichiarazione senza ambiguità, “sì” ripetuto e scolpito come un rito collettivo.

Perché “Per sempre sì” ha vinto: un colpo di teatro sentimentale, facile da cantare e da condividere

La ragione principale sta nella riconoscibilità immediata. “Per sempre sì” non domanda interpretazioni: entra, dichiara, insiste, si fa coro. È una canzone che sembra scritta per essere cantata già alla seconda strofa, con un centro emotivo unico e martellante. Anche chi non segue il Festival con attenzione capisce subito dove vuole arrivare: l’amore come scelta definitiva, il “sì” come firma pubblica.

A Sanremo questo meccanismo spesso paga perché allinea tre dimensioni: televoto, platea, memoria istantanea. E infatti diverse letture giornalistiche hanno sottolineato la natura “virale” del brano, capace di trasformarsi rapidamente in gesto, ritornello, frammento social, oltre la semplice esecuzione in gara.

Il testo: non racconto, ma formula. Funziona perché semplifica

Dal punto di vista della scrittura, “Per sempre sì” rinuncia quasi del tutto alla trama. Non c’è davvero un percorso, non c’è una svolta, non c’è il rischio della domanda: c’è la formula, ripetuta e rilanciata. È un testo che non mira a sorprendere, mira a rassicurare.

Il cuore è la promessa d’amore “adulta”, con richiami espliciti al matrimonio e a una visione sentimentale tradizionale, presentata come approdo naturale. È una scelta precisa: mettere al centro un’immagine stabile, comprensibile a chiunque, senza zone d’ombra. In termini di efficacia pop, è quasi perfetto; in termini di innovazione narrativa, è fermo.

E qui si innesta l’osservazione più interessante: questa canzone non racconta un’evoluzione, ma una permanenza. È come se dicesse: non cambiamo, restiamo qui. E proprio quel “restare” diventa un valore, premiato dal palco più generalista d’Italia.

La musica: tradizione napoletana ripulita, impacchettata per la tv generalista

Musicalmente, “Per sempre sì” lavora su una matrice melodica che richiama la tradizione napoletana e neomelodica, però riportata dentro un formato “sanremese” a grande raggio: ritmica controllata, impianto armonico familiare, melodia che accompagna la voce senza metterla in difficoltà e senza chiederle di cambiare pelle.

È una canzone che non tenta strade laterali: preferisce la linea dritta, l’abbraccio ampio, la riconciliazione con un’idea di spettacolo che mette al centro l’interpretazione e la cantabilità. Non è un caso che, già durante le serate del Festival, si sia parlato di acclamazione popolare e di un ritorno di Sal Da Vinci accolto come evento in sé, con la platea spesso parte attiva della performance.

Il passo indietro di “Per sempre sì” che convince: sembra di tornare a 50 anni fa (e piace)

Il punto critico — e culturale — è proprio questo: “Per sempre sì” dà l’idea di un ritorno indietro di decenni, non perché copi un singolo stile vintage, ma perché recupera una visione: sentimenti netti, parole nette, ruoli netti. La canzone italiana del passato, quella delle promesse assolute e delle frasi da incidere su un biglietto, qui torna come modello vincente.

In un’epoca in cui molta scrittura pop prova a raccontare relazioni fragili, identità mobili, desideri contraddittori, “Per sempre sì” sceglie l’opposto: la stabilità come promessa e come conforto. È una “stagnazione tradizionale” che però viene percepita come forza: il pubblico non deve decifrare nulla, può solo aderire. Ed è facile aderire a una canzone che ti prende per mano e ti porta in un posto già conosciuto.

Questo non significa che il brano sia “debole”: significa che è furbo nel modo più classico. È un prodotto artigianale ben costruito, con un obiettivo chiaro: essere cantato da tutti, in cucina e in macchina, a Roma come a Napoli, senza barriere linguistiche o culturali.

Un finale che dice qualcosa anche di noi: Sanremo premia la certezza

La vittoria di Sal Da Vinci, racconta un Festival che in questa edizione ha scelto il conforto della melodia e della promessa. “Per sempre sì” conquista perché è semplice, diretta, ripetibile. E perché, invece di spingere la canzone italiana verso una nuova stagione, la riporta dentro un salotto emotivo che conosciamo da sempre. A qualcuno sembrerà un limite. Al pubblico del 2026 è sembrata una casa.