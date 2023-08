Ostia, il blitz di polizia e carabinieri

(Adnkronos) – Blitz a Ostia oggi. Circa 500 gli uomini tra polizia e carabinieri impiegati per effettuare perquisizioni in numerose abitazioni di via Marino Fasan e nelle vie limitrofe. I carabinieri del Gruppo di Ostia, con le Aliquote Api e del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria, hanno eseguito numerose perquisizioni: in un appartamento sono state trovate 14 munizioni calibro 9×21; 3 persone sono state trovate con modiche quantità di sostanze stupefacenti, per cui sono state segnalate al Prefetto; sequestrate una decina di dosi di hashish; 2 persone sono state denunciate per violazione della legge sull'immigrazione. In uno degli appartamenti perquisiti i carabinieri hanno trovato un'intercapedine utilizzata per far arrivare la droga al piano di sotto. Il passaggio era nascosto nel muro, dietro una presa elettrica. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata