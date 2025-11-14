Nuovo cartello stradale, ATTENZIONE Roma è invasa e chi sbaglia è fregato | Tutti i passanti sono avvisati

Nella capitale italiana esiste un nuovo cartello stradale e chi lo ignora potrebbe fare i conti con conseguenze spiacevoli. Ecco qual è e dove è stato posizionato.

Quando si va a scuola guida si eseguono necessariamente dei corsi di preparazione per sostenere la prova scritta e infine quella pratica. Una volta ottenuta la patente bisognerà tenere in mente ciò che si è appreso in quei mesi. Sicuramente verrà ampliato il discorso sul Codice della strada che include i segnali stradali.

In Italia la segnaletica stradale è comparsa lungo le strade agli inizi del XX secolo con lo sviluppo del ciclismo e dell’automobilismo. Questo sistema di segnalazioni si è evoluto nel corso del tempo fino a ottenere la seguente suddivisione: di pericolo (di solito di forma triangolare), di prescrizione (di forma triangolare rovesciata, ottagonale e quadrata) e di divieto (a forma rotonda con bordo rosso e sfondo bianco).

Da non dimenticare quelli relativi ad obblighi (di forma rotonda con sfondo azzurro) e di indicazione (suddivisi a loro volta in segnali di preavviso, direzione, conferma, itinerario, di nome strada, ecc.). Soprattutto nelle grandi città si possono notare in ogni angolo delle strade, dunque Roma non può che essere menzionata.

Tuttavia bisogna stare al passo con i tempi e per questo motivo sono stati introdotti nuovi cartelli stradali, come alcuni che si possono vedere in alcune zone della capitale italiana. In realtà l’iniziativa è stata di un negoziante della zona! Sul sito romatoday.it è stato riportato tutto alla perfezione.

Massima attenzione per il nuovo cartello stradale

Quante volte ti sarà capitato di stare al volante della tua automobile e frenare bruscamente perché qualche pedone distratto dal cellulare ha attraversato senza guardare a destra e sinistra? E quante volte ti sarà capitato di vedere persone alla guida distratte per lo stesso motivo? Sicuramente darai una risposta positiva.

Per questo motivo in Via Costantino a San Paolo un cittadino ha deciso di realizzare un cartello e metterlo in mostra al pubblico. I residenti ricorderanno il cartello di un animale smarrito, ma altro non era che un peluche tanto amato dal proprietario. Adesso la faccenda riguarda altro.

Una proposta fatta per gli…”imbecilli vaganti”

“Attenzione, imbecilli vaganti”, nell’immagine ci sono due persone che attraversano la strada guardando il cellulare. “L’idea mi è venuta osservando i tanti ragazzi che camminano per strada ipnotizzati dal cellulare non guardano dove vanno e per non andare loro addosso devi fare attenzione tu a schivarli”.

Questo è stato riportato dal negoziante, ma alla fine si è lasciato andare in una risata. Infatti ha riferito che non aveva intenzioni serie, fatto sta che il cartello è stato danneggiato dalla pioggia. Lo sostituirà? Per scoprire loro non ci resta che attendere.