Il Borgo delle Favole, a un’ora da Roma si accende la magia Disney | Ingresso gratuito

A soli sessanta minuti dalla Capitale, il pittoresco borgo di Nemi si prepara a vivere un Natale indimenticabile. Recentemente insignito del prestigioso titolo di uno dei “Borghi più belli d’Italia” dopo una selezione rigorosa, questo gioiello dei Castelli Romani è pronto ad accogliere visitatori di ogni età con un’iniziativa unica nel suo genere. Grazie a una speciale collaborazione con “This Is Wonderland”, il centro storico si illuminerà con oltre cento installazioni luminose che riporteranno in vita i personaggi più amati delle fiabe classiche. L’accesso a tutto il percorso e alle installazioni è completamente gratuito per l’intero periodo delle festività, rendendolo una destinazione imperdibile per chi cerca un’esperienza natalizia autentica e accessibile.

Un percorso incantato tra fiabe e tradizioni

Immergiti in un percorso incantato tra fiabe senza tempo e ricche tradizioni.

Il cuore delle celebrazioni natalizie a Nemi pulserà lungo un percorso incantato. Le oltre cento installazioni luminose, magnificamente realizzate in collaborazione con “This Is Wonderland”, popolano il centro storico, dando vita ai mondi di Alice nel Paese delle Meraviglie, di Peter Pan e di Pinocchio. Ogni angolo del borgo diventerà un punto di interesse, invitando i visitatori a esplorare e a immergersi in un’atmosfera magica. Per guidare il pubblico, sono consigliati i “Posti da Favola” con una mappa dedicata, perfetti per scattare fotografie memorabili e catturare momenti di gioia in famiglia.

Ma il Natale a Nemi non è solo luci e fiabe. Il periodo delle festività sarà arricchito da un fitto calendario di eventi che renderanno l’esperienza ancora più completa:

Mostre d’arte e iniziative culturali che animeranno le vie del borgo.

Il tradizionale presepe artistico allestito a Palazzo Ruspoli, un’opera d’arte scolpita nel polistirolo da maestri amatori, capace di simulare la pietra con incredibile realismo.

Concerti che risuoneranno tra le antiche mura, creando una colonna sonora perfetta per le serate invernali.

L’attesa discesa della Befana dal Castello, un evento spettacolare che conclude le festività.

Questa ricchezza di proposte è un chiaro segnale dell’impegno di Nemi non solo a celebrare il Natale, ma anche a consolidare la sua candidatura per il prestigioso riconoscimento di “Borgo dei Borghi 2026”. Il Natale a Nemi è senza dubbio una meta da salvare per questa stagione.

Tesori storici e delizie del territorio che aspettano di essere scoperti

Oltre al luccichio delle luminarie natalizie e all’effervescenza degli eventi, Nemi custodisce un patrimonio storico e naturalistico di inestimabile valore. Una visita al borgo non sarebbe completa senza esplorare i suoi tesori permanenti. Tra questi, spicca il Museo delle Navi Romane, un sito affascinante che narra l’epopea delle celebri imbarcazioni dell’imperatore Caligola, recuperate dal lago sottostante. Poco distante, i suggestivi resti del maestoso Tempio di Diana testimoniano la grandezza di civiltà antiche, invitando a un viaggio nella storia.

Nemi è anche un paradiso per i sensi, rinomato in tutto il mondo per le sue inconfondibili fragoline di bosco e per il delizioso liquore Fragolino, sapori che incarnano l’essenza stessa del territorio. Per una pausa romantica o semplicemente per ammirare uno scenario mozzafiato, la “Terrazza degli Innamorati” offre una vista spettacolare sul lago vulcanico, un quadro naturale che cambia colore con le stagioni. Dalle vivaci sfilate in costume tradizionale della sagra di giugno alla quiete incantata delle luminarie invernali, Nemi si conferma un centro dinamico e autentico, capace di unire con armonia l’innovazione delle sue proposte all’indissolubile legame con le proprie radici più profonde. È questa unicità che rende Nemi una destinazione da vivere in ogni periodo dell’anno, ma che a Natale si veste di un fascino davvero irripetibile.