Napoli, incendio in un’azienda di rifiuti ad Arzano – Video

(Adnkronos) – Incendio in una ditta specializzata nel trattamento dei rifiuti ad Arzano (Napoli). Dalle 5.20 di stamattina cinque squadre dei vigili del fuoco di Napoli, supportate da un rinforzo proveniente dal comando di Caserta, sono impegnate per spegnere il rogo. Le fiamme, che hanno interessato prevalentemente alcuni cumuli di legname depositati in un'area dello stabilimento, sono sotto controllo. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata