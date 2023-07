Morte Purgatori, direttore La7 Salerno: “Perdo un amico vero, un compagno di avventure”

(Adnkronos) – "Andrea Purgatori se n’è andato via. Perdo un amico vero, un compagno di avventure, di tanta vita, di lavori fatti assieme con divertimento e passione. Non riesco a crederci. Ai suoi cari, ai suoi adorati figli e alla sua famiglia, tutto l’amore e la vicinanza del mondo". Lo scrive su Twitter il direttore di La7 Andrea Salerno che stasera insieme a Enrico Mentana ricorderà il giornalista morto oggi a Roma all'età di 70 anni nell'edizione delle 20 del TgLa7. "Tutta La7tv si stringe attorno a loro e a chi gli ha voluto bene. Perdiamo – prosegue Salerno – un autore, un giornalista vero, di tacchi e suole consumate, che ci lascia tanto e ci ha insegnato tanto, a me per primo. Un lascito che non andrà disperso, che cercheremo di applicare a quello che faremo, tutti i giorni di qui in avanti. Questa sera, nel suo mercoledì, andrà in onda l’ultima puntata di Atlantide sulle stragi di mafia fatta assieme e trasmessa a maggio per chiudere la stagione". "Una puntata – ricorda Salerno – a cui Andrea aveva lavorato con tutte le sue forze e la sua tenacia in condizioni già non facili. Era una replica che avevamo pianificato assieme per ricordare l’attentato di Via D’Amelio. Voleva così e così sarà. E con Corrado Guzzanti, nell’ultimo mese, avevamo scherzato su un’idea per il 25 luglio che verrà… e come avrebbe detto lui: oh non sprechiamo l’occasione. Non la sprecheremo di certo Andrea. Grazie amico, grazie per tutto e per sempre. E maledizione, nulla è giusto. Ciao", conclude Salerno. —[email protected] (Web Info)

© Riproduzione riservata