Morte di Leonardo Fiorini a Monteverde: oggi l’addio a Isola del Liri

La morte di Leonardo Fiorini, 27 anni, continua a sollevare interrogativi che investigatori e familiari sperano di chiarire con il procedere dell’indagine. Il giovane è deceduto nella notte di giovedì 13 novembre dopo essere precipitato dal terzo piano di un palazzo in via di San Calepodio, a Monteverde. Oggi, alle 15.30, nella basilica di San Domenico Abate a Isola del Liri, verranno celebrati i funerali, mentre la Procura di Roma prosegue gli accertamenti utili a definire la dinamica dell’accaduto.

Morte di Leonardo Fiorini a Monteverde: la cerimonia e il ritorno della salma

La salma è stata restituita ieri alla famiglia dopo gli esami effettuati all’Istituto di Medicina legale della Capitale. A seguire le operazioni, per conto dei parenti, il consulente Vincenzo Caruso insieme all’avvocato Danilo Iafrate del Foro di Cassino. Leonardo arriverà in basilica alle 14, accolto da amici e conoscenti che in questi giorni hanno espresso vicinanza ai suoi cari.

L’atmosfera che accompagna l’ultimo saluto è segnata dal desiderio diffuso di comprendere cosa sia avvenuto in quelle ore, in un bed&breakfast del quartiere romano, dove Leonardo soggiornava con il suo amico David Stojanovic.

Morte di Leonardo Fiorini a Monteverde: le prime ricostruzioni

Secondo i carabinieri, i due giovani erano ospiti da alcuni giorni nella stessa stanza. Poco prima della mezzanotte, i vicini avrebbero sentito grida provenire dall’alloggio, seguite dalla presenza dei due ragazzi sul balcone. Da qui le versioni divergono: alcuni testimoni parlano di un contatto fisico acceso, altri raccontano di un tentativo di Stojanovic di trattenere l’amico mentre rischiava di perdere l’equilibrio.

Stojanovic era stato arrestato e posto ai domiciliari, poi rimesso in libertà dal gip, che ha ritenuto insufficienti gli elementi emersi finora per una misura cautelare. L’indagine resta aperta e punta a chiarire ogni dettaglio.

Morte di Leonardo Fiorini a Monteverde: la posizione della famiglia

La famiglia del 27enne ha escluso con decisione l’ipotesi del gesto volontario. «Era pieno di interessi e progetti, non aveva mai manifestato alcun tipo di disagio. Vogliamo la verità», ha dichiarato l’avvocato Iafrate. Una presa di posizione che alimenta la necessità di approfondire ogni elemento utile a comprendere l’accaduto, affidandosi ai risultati medico-legali e alle analisi in corso.

Parallelamente, verranno ascoltati amici e parenti sia di Leonardo sia di Stojanovic, così da fornire un quadro più completo dei rapporti e degli eventi che hanno preceduto la caduta.

Morte di Leonardo Fiorini a Monteverde: il contenuto dell’ordinanza del gip

Nel provvedimento con cui ha revocato i domiciliari, il gip ha sottolineato come diversi testimoni concordino sul fatto che Stojanovic tentasse di trattenere Leonardo per una gamba. Restano invece discordanti i racconti sui minuti precedenti, in particolare su come il giovane si sia posizionato sul parapetto prima di precipitare.

Il giudice ha inoltre evidenziato che la versione dell’indagato non appare smentita dagli elementi attuali. L’ipotesi di una reazione alterata, legata all’uso occasionale di cannabinoidi, è una pista che gli inquirenti vaglieranno grazie agli accertamenti tossicologici.

Morte di Leonardo Fiorini a Monteverde: gli accertamenti ancora in corso

Il lavoro degli inquirenti prosegue su più fronti: analisi dei telefoni sequestrati, studio dell’hashish trovato nella stanza, risultati autoptici e tossicologici. Ogni passaggio potrà offrire informazioni utili a definire stati psicofisici, dinamiche e contesti emotivi dei presenti.

Gli esami sul corpo di Leonardo potranno chiarire eventuali incongruenze con le ricostruzioni e contribuire a delineare un quadro più preciso sull’ultimo momento sul balcone.

Morte di Leonardo Fiorini a Monteverde: un caso ancora aperto

La vicenda rimane complessa e priva di certezze definitive. Le testimonianze raccolte finora forniscono elementi utili ma non risolutivi. Saranno i dati tecnici e scientifici a stabilire quale scenario sia più aderente alla realtà dei fatti.