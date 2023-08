Mondiali ciclismo Glasgow 2023, programma oggi 5 agosto: orari, italiani in gara

(Adnkronos) – Ai Mondiali 2023 di ciclismo di Glasgow oggi, sabato 5 agosto, l’Italia dell’inseguimento torna a giocarsi un titolo pesante contro la Danimarca. Il quartetto composto da Filippo Ganna, Francesco Lamon, Jonathan Milan e Manlio Moro scenderà in pista per l'oro nella finale prevista alle 20.07. La diretta tv sarà assicurata dai canali Rai e Rai Sport HD, Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play 3 (11.00-12.00), Rai Play, eurosport.it, discovery+, DAZN. GLI AZZURRI IN GARA 9,30 – BMX FREESTYLE – Qualificazioni: Alessandro Barbero10,00 – STRADA: In linea juniores donne: Federica Venturelli, Eleonora La Bella, Alice Bulegato, Sara Piffer, Marta Pavesi.10,00 – PISTA: Qualificazioni tandem donne: Chiara Colombo, Elena Bissolati.10,23 – PISTA: Qualificazioni 1 KM TT C5: Andrea Tarlao11,14 – PISTA: Qualificazioni velocità uomini: Mattia Predomo12,19 – PISTA: Inseguimento donne 1° turno: Fidanza, Paternoster, Balsamo, Guazzini (Consonni)12,30 – DOWNHILL: Finale Donne: Gloria Scarsi, Veronika Widmann, Eleonora Farina13,00 – STRADA: In linea juniores uomini: Andrea Bessega, Filippo Cettolin, Luca Giaimi, Simone Gualdi, Juan David Sierra.13,48 – PISTA: Qualificazioni Velocità C5 donne: Claudia Cretti.14,00 – DOWNHILL: Finale Uomini: Davide Palazzari, Loris Revelli18,21 – PISTA: Keirin Donne, 1° turno: Miriam Vece18,44 – PISTA: Finale inseguimento individuale C5 donne: Claudia Cretti19,07 – PISTA: Finale inseguimento uomini20,28 – PISTA: Finale inseguimento donne —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

