Mondiali atletica Budapest 2023, Palmisano bronzo nella 20 km di marcia

(Adnkronos) – Seconda medaglia per l'Italia ai Mondiali di Budapest 2023. Dopo l'argento centrato ieri sera da Leonardo Fabbri nel getto del peso, Antonella Palmisano è medaglia di bronzo nella 20 km di marcia. Sei anni dopo Londra 2017, la campionessa olimpica di Tokyo sale sul podio iridato con una gara di straordinaria intelligenza tattica in 1h27:26. Oro alla spagnola Maria Pèrez (1h26:51), argento all'australiana Montag (1h27:16). Una prova di incredibile equilibrio e sofferenza che spezza l'incantesimo di due anni di infortuni e lacrime. Una caduta all'undicesimo chilometro fa rabbrividire per le possibili conseguenze, ma l'azzurra reagisce, mostra gli occhi della tigre, e quando la spagnola Maria Pèrez, a tre chilometri dal traguardo, si invola verso l'oro, riesce a mantenere la calma, conquistando il terzo gradino del podio. Una prova ad eliminazione, questa gara sui 20km, nella quale le migliori hanno preso subito il comando, restando compatte fino all'azione decisiva, avvenuta tra il sedicesimo e il diciassettesimo chilometro. "Quello che conta è la testa – racconta la Palmisano – ho imparato in questi due anni a vedere tutto il bello che c'è intorno a me, senza concentrami sui problemi. Ora so che posso andare avanti al meglio, ora l'appuntamento è con l'Olimpiade, c'è Parigi dietro l'angolo". —[email protected] (Web Info)

