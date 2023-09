Milano, uffici evacuati per sostanza sospetta

(Adnkronos) – Dipendenti evacuati dopo aver inalato una sostanza non ancora identificata. I vigili del fuoco di Milano stanno intervenendo, dalle 11, con il nucleo Nbcr (Nucleare-Biologico-Chimico-Radiologico) in una palazzina adibita a uffici in via Morimondo 17. I 50 dipendenti sono stati fatti evacuare dopo che avrebbero inalato una sostanza non ancora identificata. Per 37 impiegati, in particolare, è stato necessario l'intervento del personale sanitario. "Nessuna particolare criticità fino ad ora emersa", mentre gli esperti del nucleo Nbcr continuano a lavorare per stabilire il tipo di sostanza inalata. I dipendenti dell'azienda Yoox che sono ricorsi alle cure dei sanitari del 118 – per nessuno è stato necessario il ricovero in ospedale – avvertono "bruciore agli occhi e alla gola", fanno sapere i vigili del fuoco. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

