Meteo, la Capitale si prepara a un cambio di rotta: temperature in calo e temporali

Dopo un’estate torrida, Roma sembra finalmente destinata a un significativo cambiamento meteorologico. Secondo le ultime previsioni, una perturbazione atlantica investirà la Capitale prima del previsto, mettendo fine al caldo intenso che ha caratterizzato i mesi estivi. Le previsioni, che inizialmente indicavano condizioni stabili fino al prossimo weekend, sono state aggiornate: i romani devono prepararsi a un inizio di settembre all’insegna del maltempo.

Allerta gialla e temporali in arrivo

Le autorità hanno avvertito che, a partire dal pomeriggio di oggi, il Lazio sarà interessato da precipitazioni isolate, che potrebbero assumere carattere di rovescio o temporale, in particolare sui settori orientali e meridionali della regione. Tuttavia, non si prevedono accumuli significativi di pioggia, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Il maltempo darà solo una breve tregua mercoledì 4 settembre, quando su Roma si alterneranno nubi sparse e schiarite. Ma la vera svolta arriverà giovedì 5 settembre: una perturbazione più intensa, proveniente dal nord Italia, investirà prima le regioni settentrionali per poi spostarsi verso il centro e il sud. La Capitale sarà colpita da temporali, anche di forte intensità, che contribuiranno a un notevole calo delle temperature. La massima prevista per quel giorno è di 28 gradi, un netto contrasto con le temperature elevate degli ultimi mesi.

Settimana di instabilità e rischio di bombe d’acqua a Roma e nel Lazio

I giorni successivi saranno caratterizzati da un clima instabile. Sebbene i temporali non saranno continui, non si escludono piovaschi di breve durata che potrebbero alternarsi a momenti di sereno. Particolare attenzione è riservata a domenica 8 settembre, quando una nuova bomba d’acqua potrebbe abbattersi su Roma, portando con sé forti piogge e ulteriori cali termici.

Questo scenario meteorologico segnerà la fine del caldo estivo, con le temperature che si stabilizzeranno su valori più consoni alla stagione autunnale, con massime che rimarranno sotto i 30 gradi anche all’inizio della prossima settimana.

Caldo estremo e incendi: un’estate da record

La perturbazione in arrivo segna anche la fine di una fase torrida e siccitosa che ha dominato l’estate romana. Luglio 2024 è stato ufficialmente il mese più caldo mai registrato nella Capitale, con temperature che hanno superato regolarmente i 35 gradi. Una situazione che ha esacerbato il rischio di incendi, e molti quartieri della città sono stati colpiti da roghi devastanti. Particolarmente critica è stata la situazione nella zona ovest di Roma, dove per tre giorni consecutivi si sono sviluppati incendi nei pressi dell’aeroporto di Fiumicino, causando disagi significativi e la chiusura temporanea di una delle piste.

Con il ritorno delle piogge e il calo delle temperature, la speranza è che anche il rischio incendi possa diminuire, segnando così la fine di un’estate difficile per la Capitale e i suoi abitanti. Ma i meteorologi avvertono che l’autunno potrebbe riservare altre sorprese, con episodi di maltempo che potrebbero ripresentarsi nelle prossime settimane. Restare aggiornati sulle previsioni sarà essenziale per affrontare al meglio i cambiamenti climatici in arrivo.