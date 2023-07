Messa: “Tecnologia e arte sono due discipline strettamente collegate”

(Adnkronos) – "Tecnologia e arte sono due discipline strettamente collegate tra loro, possiamo applicare tecniche che usiamo sulle immagini biomediche alle immagini d'arte, e questo viene spiegato da donne che lo fanno, le donne scienziate. Si parla tanto di carenza di ragazze verso le discipline Stem (Science, Technology, Engineering and Mathematics) noi oltre alle discipline stem curiamo anche la parte artistica, quindi Steam, per introdurre anche la parola Arte, e vogliamo dimostrare che tante donne ce l'hanno fatta e spiegheranno il fascino di questa ricerca e di questa applicazione, della scienza e dell'arte". Lo ha detto Maria Cristina Messa, ex ministro dell'Università e della ricerca a margine degli incontri di approfondimento 'Le Tecnologie tra Arte e Scienza', in occasione dell’apertura al pubblico della mostra “Ritratte. Donne di arte e di scienza” presso il Museo Carlo Bilotti di Villa Borghese, curata e realizzata dalla Fondazione Bracco in collaborazione con Arthemisia. Servizi museali Zetema Progetto Cultura. "Tutto quello che facciamo – ha continuato – viene fatto con l'idea che poi qualcun altro prenda il testimone e lo porti avanti. Abbiamo visto in questi anni un aumento relativo, ma mai abbastanza, delle donne nelle iscrizioni ai corsi di laurea Stem, penso che questo aumento debba portarci alla totale parità di genere nei corsi e, nostro compito è quello di sensibilizzare le nuove generazioni al fatto che fare discipline Stem non vuol dire saper fare solo la matematica ma può voler dire tante altre cose”. —[email protected] (Web Info)

