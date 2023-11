Mauro Corona, addio abiti trasandati e canotte: irriconoscibile vestito così | Sembra un modello di alta sartoria

Mauro Corona, lo scrittore e opinionista mai visto così. Via jeans e canotte e sì all’eleganza.

Quando Bianca Berlinguer ha lasciato improvvisamente la Rai, dove ha operato per tantissimo tempo, al fine di approdare alle Reti Mediaset, fortemente voluta dall’AD Pier Silvio Berlusconi, molti hanno ipotizzato che il suo storico opinionista non facesse la stessa scelta. Alcuni sostenevano che potesse non essere gradito nell’Azienda Del Biscione.

Lei è ora in onda con il suo talk intitolato È Sempre CartaBianca che trova spazio su Rete4. E lui, Mauro Corona che è un alpinista, uno scrittore e uno scultore, dalla sua Bianchina, come lui chiama affettuosamente la giornalista e conduttrice, ci è tornato eccome. Lo ha fatto come al solito, tramite collegamento video.

Di recente poi lo abbiamo anche visto come gradito ospite nel salotto di Silvia Toffanin. Stiamo parlando di quello di Verissimo. Inoltre è anche stato nominato più e più volte all’interno della Casa più spiata d’Italia, dal momento che l’ex inquilina, da pochi giorni eliminata dal padre di tutti i reality, Giselda Torresan, l’ha definito come il suo uomo ideale.

Mauro Corona, stop al look casual. Mai visto così

Alfonso Signorini le aveva anche promesso di farglielo incontrare, ma così non è stato. Forse, come hanno sussurrato in molti, non ce n’è stato tempo, anche perché in pochi pensavano che l’amante della montagna potesse uscire così presto. Corona è conosciuto, oltre che per non possedere i classici peli sulla lingua e per il suo carattere pepato, per il suo look trasandato ma comodo.

Bandana, canotte, t-shirt spesso scolorite, e jeans, oltre che i classici scarponi da montagna. I suoi capelli sono lasciati sciolti e liberi sulle spalle e la barba è incolta. Tuttavia ora dimenticatevi per un istante questo suo modo di apparire anche sul Piccolo Schermo. Come è apparso dalla sua Bianchina. Mai visto così.

Mauro Corona in versione modello di Alta Moda

Prima che CartaBianca approdasse alle Reti Mediaset, lui e la giornalista hanno avuto diverse discussioni anche in diretta. Diciamo che sono letteralmente volati stracci in studio. Dopo che lui l’aveva offesa pesantemente, lei non l’ha più voluto per un po’ in trasmissione, ma alla fine la pace è stata fatta, anche in merito di una grande e longeva amicizia.

Lui, nel riapparire in video, si è mostrato con indosso uno smoking e un mazzo di fiori che doveva essere visto come un omaggio alla donna. Non per nulla, dandole del lei, le ha detto: “Bianca, le ho preso dei fiori, mi è mancato questo rapporto Vianello-Mondaini.”. Chiaramente la gag e il look insolito di Mauro hanno fatto ampiamente parlare di loro e strappato qualche sorriso alla Berlinguer.