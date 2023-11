Fabio Fulco, senza mezzi termini sulla rottura con la Chiabotto: “Toccato il fondo quando…”

A distanza di anni è emersa la verità sulla fine della relazione tra Fabio Fulco e Cristina Chiabotto. Le parole di lui sono state alquanto forti

Fabio Fulco è uno degli attori più noti del mondo dello spettacolo italiano mentre Cristina Chiabotto ha potuto cavalcare l’onda del successo dopo aver vinto un edizione di Miss Italia. Era il 2004 quando ha sfilato con tante bellissime, ma alla fine ha portato lei a casa la corona e lo scettro.

Grazie a Ballando con le stelle di Milly Carlucci ha conosciuto l’attore, con il quale è stata fidanzata dal 2005 fino al 2017. Per anni sono stati al centro del gossip perché hanno appassionato gli italiani.

A distanza di anni lui ha sposato il 14 luglio 2023 la compagna Veronica Papa in una splendida location della Costiera Amalfitana. In realtà già sono genitori di Agnes, la primogenita nata nel 2021.

Adesso è felice con la sua famiglia, ma qualche volta si è tolto un sassolino dalla scarpa con l’ex storica. In un’intervista riportata su Diva e Donna qualche anno fa ha lasciato il segno. Il motivo? Si è aperto totalmente sulla precedente relazione e ha usato termini abbastanza forti.

Confessioni inaspettate di Fabio Fulco su Cristina Chiabotto

“Il momento in cui ho toccato davvero il fondo? Quando è fallito il progetto di avere una mia famiglia. Non era la perdita della partner che mi torturava, ma la fine di un progetto in cui avevo messo 12 anni della mia vita. Il ritrovarmi con il nulla nelle mani”, ecco cosa ha detto durante l’intervista.

Poi ha proseguito: “Mi ero illuso di aver creato una famiglia, l’amore, tutto quello in cui avevo creduto da sempre. Svanito da un giorno all’altro. Voltare pagina 48 anni? Facile a dirsi. Il modello dei miei genitori dentro di me, condividere una vita insieme. I problemi si risolvono. Le cose si aggiustano”. Poi le parole utilizzate per la Chiabotto non sono passate inosservate.

“Un copione già scritto”

“Lei era molto immatura, anche nel suo modo di essere innamorata. Il mio errore è stato di cristallizzarla in quella fase, non capire che la sua testa era cambiata. Non siamo rimasti in buoni rapporti e mi dispiace…Non meritavo dopo aver investito 12 anni”.

Adesso la Chiabotto è sposata con Marco Roscio che ha conosciuto subito dopo la rottura. Anche su questo l’ex ha voluto dire la sua: “Era tutto previsto, un copione già scritto. Sapevo tutto, che dopo sei mesi si sarebbe sposata e che dopo un anno sarebbe diventata madre”.