Lidl, assalto alle “Timberland”: scarponi invernali sotto i 30€ che rischiano di sparire in poche ore

Un prezzo così basso nel pieno delle spese natalizie non si vede spesso: gli scarponi stile Timberland stanno già mandando in tilt i punti vendita.

Ogni anno, a ridosso del Natale, tra sconti, volantini e promozioni lampo, c’è sempre un prodotto che finisce per diventare un piccolo fenomeno di massa. Questa volta tocca a Lidl, che ancora una volta riesce a catalizzare l’attenzione con una proposta no food destinata – ne sono certi in molti – ad andare rapidamente sold out. Non parliamo di gadget, né di prodotti per la casa, ma di scarpe. E non di scarpe qualunque, ma di un modello che richiama immediatamente uno dei marchi più iconici dell’inverno: le Timberland.

La catena tedesca ha infatti inserito nel volantino del Black Weekend un’offerta che sta facendo parlare tantissimo gli utenti: uno scarponcino in stile Timberland, robusto e versatile, proposto a un prezzo che difficilmente si trova altrove in questa stagione. E considerato il periodo natalizio, il fattore “regalo perfetto sotto l’albero” non è certo da trascurare.

Il modello Avrex che sta facendo impazzire i clienti: qualità e stile a 29,99€

Gli scarponcini che hanno attirato così tanta attenzione sono gli Avrex da uomo, nel classico color senape che richiama immediatamente le calzature da lavoro diventate un’icona urban negli ultimi decenni. Lidl li propone a soli 29,99 euro, disponibili dal 27 novembre in taglie dal 42 al 46, una gamma che copre la maggior parte delle esigenze maschili.

Il design è quello che gli amanti delle Timberland conoscono bene: tomaia strutturata, suola massiccia adatta all’inverno, linee pulite e un aspetto che sta bene sia con un outfit più casual sia con abbigliamento da lavoro o giornate dinamiche. Non vengono fornite specifiche tecniche approfondite, ma chi conosce questo tipo di scarpa sa che ciò che conta davvero è la robustezza, la comodità e la capacità di sopportare freddo e pioggia senza problemi. E tutti elementi che, a questo prezzo, diventano letteralmente un affare.

Un’occasione da cogliere al volo: perché rischiano di finire subito

La vera forza di prodotti come questo sta nella combinazione tra utilità ed economicità. In un momento in cui le calzature invernali possono facilmente superare cifre importanti, trovare uno scarponcino sotto i 30 euro è una rarità. Non sorprende quindi che molti si stiano preparando a correre in negozio per evitare di trovarli esauriti già nei primi giorni di disponibilità.

Lidl, del resto, è nota per le promozioni “a tempo”: i prodotti non alimentari restano sugli scaffali per pochissimo, spesso sparendo in poche ore quando incontrano il gusto del pubblico. Ed è quasi scontato che gli Avrex seguiranno lo stesso destino. Sono pratici, dal look collaudato, perfetti da regalare e soprattutto decisamente abbordabili. Un mix che, a fine novembre, è praticamente imbattibile.

In un periodo di rincari e spese inevitabili, riuscire a portare a casa una scarpa robusta, invernale e adatta a mille usi a meno di 30 euro è un’occasione da non lasciarsi scappare. Chi li vuole davvero farebbe bene a segnarsi la data: perché quando si parla di offerte Lidl, la regola è sempre la stessa… chi arriva tardi, resta a piedi.