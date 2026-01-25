Lecce-Lazio 0-0, notte senza gol al Via del Mare: Provedel regge, Romagnoli saluta i tifosi

Il Via del Mare si chiude con uno 0-0 che somiglia a un respiro profondo: serve al Lecce per fermare la caduta e alla Lazio per non affondare dentro giorni pesanti. La partita del 24 gennaio 2026 offre poche scintille e un messaggio chiaro: i salentini hanno idee più nitide, i biancocelesti ci mettono orgoglio nella ripresa, ma il gol resta lontano.

Lecce-Lazio 0-0, il film della gara: il Lecce parte forte e Ramadani colpisce la traversa

L’avvio è tutto del Lecce: pressione, ritmo, conclusioni che obbligano la Lazio a ragionare più che a comandare. Pierotti prova a rompere l’equilibrio, poi arriva la fase in cui Provedel deve metterci corpo e riflessi. Il momento che resta negli occhi è la bordata di Ramadani che si stampa sulla traversa poco prima dell’intervallo: il rumore del legno diventa il simbolo di una serata in cui l’occasione più grande finisce lì, sospesa.

Lecce-Lazio 0-0, la Lazio cambia passo dopo l’intervallo ma non trova l’ultima giocata

Nel secondo tempo la Lazio prova a fare la Lazio: baricentro più alto, palloni giocati con meno fretta, qualche inserimento che finalmente accompagna l’azione. Dia trova spazio per una conclusione, poi iniziano i cambi e la partita si spezzetta. C’è una punizione insidiosa che Provedel deve ancora disinnescare, c’è un finale in cui i biancocelesti cercano l’episodio con maggiore insistenza, senza però ribaltare il copione. Lo 0-0 resta lì, figlio di limiti evidenti e di una prudenza che, per una notte, sembra scelta condivisa.

Lecce-Lazio 0-0, anche il tabellino racconta la serata: cambi, ruoli e direzione di gara

Il tabellino ufficiale aiuta a leggere la partita oltre le impressioni: moduli, sostituzioni e minutaggio raccontano le correzioni in corsa di Sarri e Di Francesco. E ci sono anche i dettagli “freddi” che contano sempre: la designazione arbitrale e la squadra VAR, informazioni riportate nei documenti ufficiali del club di casa.

Lecce-Lazio 0-0, Romagnoli e quel gesto verso la Curva: una scena che vale più delle parole

Poi c’è l’ultima immagine, quella che a Roma fa parlare più di un cross sbagliato: Romagnoli che a fine partita si avvicina e regala la maglia ai tifosi, come se volesse lasciare un segno personale dentro una stagione complicata. Con le voci di mercato che lo accostano all’Al-Sadd, quel gesto prende un peso diverso: non è un annuncio, non è un addio ufficiale, ma ha il sapore di un momento sospeso, e nel calcio spesso basta questo per accendere il dibattito.

Lecce-Lazio 0-0, cosa resta davvero: un punto, qualche certezza e molte domande per la Lazio

Per il Lecce il pareggio è un gradino: non risolve tutto, ma dimostra che la squadra c’è e sa ancora costruire gioco, con Falcone presente e un centrocampo capace di reggere ritmo e contrasti. Per la Lazio, invece, resta la sensazione di una squadra che può crescere solo se ritrova continuità offensiva e serenità fuori dal campo: Sarri lo dice apertamente nelle interviste, legando presente e scelte societarie. La notte del Via del Mare non regala un’esplosione di gioia, però consegna un punto che tiene aperta la strada e rimanda il verdetto alle prossime giornate.