Le terrazze più belle di Roma: alcune sono sconosciute ai più | Da qui sì che puoi ammirare la vista più emozionante

Roma è ricca di tantissime terrazze. Tante però sono ancora sconosciute ai più. Noi vi diciamo quali siano. Viste mozzafiato.

La Città Eterna è sempre meravigliosa da vivere, ma anche solo da visitare per qualche giorno di mero relax in tutte le stagioni dell’anno. Per il nostro paese è il dio del Cinema, ma per certi versi pure della TV. Sono molti gli artisti, non solo italiani, che hanno deciso di viverci o di acquistare una casa in loco.

Esistono anche dei quartieri dove le abitazioni intestate ai vip sono per la maggior parte e che pertanto sono considerati super costosi. Molti ci mostrano le loro dimore, definibili delle ville spettacolari, tramite Social, sia con la condivisione di video che di foto. Tale abitudine ha preso piede durante la pandemia e i vari lockdown, complice il fatto che, dovendo restare in casa, pure le star non avevano molto da fare.

Anche una conduttrice molto amata, come Mara Venier, ha iniziato a mostrarsi ai suoi followers in versione casalinga per nulla disperata. Con la complicità del marito Nicola Carraro, ci ha mostrato ampi spazi del suo attico, che ha una vista mozzafiato su Roma. Tuttavia in questa magica città che tutto il mondo ci invidia, esistono terrazze, alcune anche pubbliche che mostrano visioni di grande bellezza e che non dobbiamo pertanto perdere.

Le bellezze infinite della Capitale

Alcune però, è doveroso sottolinearlo, si possono visitare solo se siamo disposti a spendere qualche euro. Tuttavia andiamo ora con la lista di quelle free. Per prima cosa vi segnaliamo quella del Campidoglio, che è una delle più spettacolari. Dall’alto possiamo ammirare il Foro Romano con tutte le sue meraviglie archeologiche.

Impossibile perdersi anche la terrazza del Museo Capitolino, che ci regala squarci spettacolari sulla Roma Antica. Possiamo anche notare il Teatro di Marcello. Fantastico è anche affacciarsi a Trinità dei monti, grazie alla sua terrazza panoramica. Indubbiamente qui la vista specifica su Piazza di Spagna sarà il top.

Le maggiori terrazze di Roma

Se poi amiamo camminare, dedichiamoci una passeggiata lungo il viale che ci porterà all’Accademia di Francia e Villa Medici. A questo punto potremo deliziarci della visione delle Cupole di Roma. Passando al parco di Villa Borghese ecco il Pincio con la sua divina terrazza e poi possiamo fare un salto al Gianicolo che ci permette di perderci tra le tante bellezze della Città Eterna, sempre dall’alto.

Se andiamo sull’Aventino possiamo visitare il Giardino Degli Aranci e “perderci” sulla terrazza a picco su Roma. Andando su Monte Mario dobbiamo ammirare la terrazza panoramica dello Zodiaco. A pagamento ci sono quelle degli Horti Farnesiani, del Cupolone della Basilica di S. Pietro e quella posta sulla sommità del Monumento Vittoriano.