Lazio Elezioni 2024: la sinistra riconquista le amministrazioni locali

In un’importante tornata elettorale per le amministrative del Lazio, i candidati di sinistra hanno riconquistato numerosi comuni, segnando una svolta significativa nella politica locale della regione.

A Viterbo la vittoria di Antonella Sberna alle Europee

Un risultato storico è stato raggiunto da Antonella Sberna, candidata di Fratelli d’Italia (FdI) di Viterbo, che con quasi 48mila voti è diventata la prima europarlamentare viterbese. Nessun politico della Tuscia aveva mai varcato i confini nazionali per raggiungere il Parlamento Europeo prima d’ora. “Ce l’abbiamo fatta! È una vittoria storica! Ora portiamo la Tuscia in Europa. Grazie di cuore a tutti voi che mi avete aiutata”, ha scritto la Sberna sui social.

Il successo del PD e delle Liste Civiche

La consigliera regionale del Partito Democratico del Lazio, Sara Battisti, ha espresso le sue congratulazioni ai sindaci e agli amministratori del PD per il loro successo. “Il PD si conferma un punto di riferimento per i comuni del nostro territorio. Un augurio particolare al sindaco di Cassino, Enzo Salera, che saprà proseguire al meglio il grande lavoro già iniziato per la città martire,” ha dichiarato Battisti.

Tra i comuni conquistati dalla sinistra ci sono:

Ausonia con Benedetto Cardillo

con Benedetto Cardillo Castelliri con Fabio Abballe

con Fabio Abballe Piglio con Mario Felli

con Mario Felli Colfelice con Gabriella Protano

Inoltre, Costanzo è stato rieletto a Coreno, Francesco Piccirilli confermato a Falvaterra, Mario Piselli eletto a Gallinaro, Adriano Lampazzi a Giuliano di Roma, Gino Molinari a Morolo, Domenico Alfieri a Paliano e Donato Enico Bellissario a Pescosolido.

Una tornata elettorale che ha mostrato un chiaro segnale del ritorno della sinistra nelle amministrazioni locali del Lazio, delineando un futuro politico che vede il Partito Democratico e le liste civiche di sinistra al centro del panorama regionale.