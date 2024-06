Lasagne light, queste verdure fanno impazzire anche i miei figli: me la chiedono tutte le settimane | Farai anche il bis

Lasagne: un piatto amato nella tradizione

Le lasagne sono un piatto simbolo della cucina italiana, amate da milioni di persone in tutto il mondo. Questo piatto, ricco e saporito, è una delle preparazioni più versatili e apprezzate, perfetto per riunire famiglia e amici intorno alla tavola. Le lasagne possono essere preparate in numerosi modi e con una varietà di ingredienti, dalle versioni classiche con ragù di carne e besciamella, alle varianti vegetariane, fino alle proposte più innovative con pesce o formaggi particolari.

Le lasagne sono anche un ottimo modo per cucinare le verdure, rendendole gustose e appetibili anche per chi normalmente non ne è un grande fan. In molte famiglie, le lasagne sono un piatto della domenica, un rito che celebra la convivialità e la buona cucina. La loro preparazione può sembrare complessa, ma con un po’ di pratica e pazienza, è possibile creare un capolavoro culinario che soddisfi anche i palati più esigenti.

Tra le numerose varianti delle lasagne, le lasagne di crepe con verdure rappresentano una scelta innovativa e raffinata. Questa versione sostituisce le classiche sfoglie all’uovo con delicate crepe, aggiungendo un tocco di leggerezza e originalità. Perfette per qualsiasi occasione, dalle cene in famiglia ai pranzi con gli amici, queste lasagne sono ideali anche per le festività e i momenti speciali in cui si desidera stupire i propri ospiti.

La ricetta delle lasagne light

Questa ricetta non è difficile, ma bisogna fare attenzione a seguire tutte le fasi di preparazione. In primis bisogna procurarsi tutti gli ingredienti.

Per ottenere 10 crepe:

100 g di spinaci

500 g di latte

160 g di farina 00

3 uova

Olio extravergine d’oliva q.b.

Per la farcitura:

1 broccolo grande

3 carote

3 coste di sedano

100 g di Parmigiano Reggiano DOP

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale q.b.

Pepe nero q.b.

Per la besciamella:

1 litro di latte intero

80 g di burro

80 g di farina 00

noce moscata q.b.

sale q.b.

pepe nero q.b.

Le prime fasi della preparazione di queste lasagne prevedono di sbollentare gli spinaci in acqua salata per 2-3 minuti, scolarli e immergerli in acqua e ghiaccio per fermare la cottura e preservare il colore. Strizzate poi bene gli spinaci e frullateli con il latte fino ad ottenere una salsa liscia. In una ciotola sbattete le uova, aggiungete la farina e mescolate fino ad ottenere una pastella liscia. Incorporate gradualmente il latte con gli spinaci, mescolando per amalgamare bene tutti gli ingredienti. Ungete una padella e scaldatela. Versate un mestolo di pastella e cuocete la crepe da entrambi i lati. Continuate fino a terminare la pastella. A questo punto si passa poi alla preparazione della farcitura. Tagliate il broccolo a pezzetti e il sedano e le carote a listarelle. In una padella, scaldate un po’ d’olio e saltate le carote e il sedano per 5 minuti. Aggiungete i broccoli, coprite e cuocete a fuoco basso per 15 minuti, aggiungendo acqua se necessario. Ultimo ma non meno importante step è la preparazione della besciamella: scaldate il latte in un pentolino, in un altro sciogliete il burro, aggiungete la farina e cuocete per 2 minuti mescolando continuamente. Aggiungete il latte caldo, continuando a mescolare fino a che la besciamella si addensa. Insaporite con sale, pepe e noce moscata.

Gli ultimi passaggi prima di gustarle

A questo punto le nostre lasagne light vanno solo assemblate e infornate. Sul fondo di una pirofila, stendete un po’ di besciamella. Adagiate due crepe agli spinaci, coprite con altra besciamella e verdure, e spolverate con il grattugiato continuando fino all’esaurimento degli ingredienti. Spolverizzate la superficie con altro formaggio e cuocete in forno ventilato a 180 gradi per 20 minuti. Per una crosticina dorata, cuocete in modalità grill per altri due minuti.

Le lasagne di crepe con verdure sono ora pronte per essere servite, basterà farle riposare qualche minuto e poi impiattare. Un piatto che combina tradizione e innovazione, perfetto per ogni occasione.