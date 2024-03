La chiamano “La città dei Papi”, il borgo del Lazio ha una delle cattedrali più belle d’Italia: è una vera perla

È considerata la Città dei Papi e non è lontana da Roma. Qui puoi ammirare delle bellezze pazzesche. Fuori il nome.

La Regione Lazio è decisamente ricca di bellezze naturalistiche e paesaggistiche che vale la pena conoscere a fondo e da vicino. Magari si può cogliere la palla al balzo per farlo nel lungo weekend pasquale, che non è poi così lontano. Vivamente consigliata è una gita in questa città che è considerata da sempre quella dei Papi.

Se ha questa nomea è perché in loco sono nati effettivamente quattro uomini che poi sono stati eletti sommi pontefici . Parliamo di Innocenzo III, Alessandro IV, Gregorio IX e Bonifacio VIII. Dunque è una tappa fondamentale per gli appassionati di storia. Costoro potranno rallegrarsi del fatto che potranno visitarla in tutta tranquillità in un solo giorno.

Qui tra le più importanti e accattivanti attrazioni, sono da annoverare la Cattedrale di Santa Maria, una delle più belle e grandi al mondo, la Cripta di San Magno, l’oratorio di Tommaso Beckett, nonché il Palazzo di Bonifacio VIII. Costui tra l altro fu legato a un fatto alla sua città natale per il quale è passato indubbiamente alla Storia.

La chiamano la città dei papi e merita più di una visita

Si tratta di un particolare schiaffo. Costui si trovava proprio nei locali annessi alla famosa cattedrale, quando venne improvvisamente raggiunto dagli assalitori. Fu umiliato e a stretto gito imprigionato. In questa città, oltre a fare il pieno di cultura, ci si può degnamente riempire la pancia, gustando tutte le numerose prelibatezze del posto, che passano con eccellente disinvoltura dal dolce al salato.

In particolar modo merita più di un assaggio il timballo di Bonifacio VIII, nonché qualche sorso il magnifico vino cesanese. Impossibile è non restare poi ammaliati dal delizioso panpepato. Queste sono tuttavia soltanto alcune delle bontà che potrete degustare nei ristoranti tipici del posto, soprattutto quelli che si annidano intorno al centro storico, che è ricco di fascino. Ora siete pronti a scoprire il nome di questa città?

Anagni, tra storia, cultura e bellezza a non finire

Parliamo di Anagni, che è sita in provincia di Frosinone. Dalla Città Eterna dista circa due ore, se affrontiamo il tragitto in autostrada e non troviamo particolare traffico. Certamente è la meta ideale se volete vedere qualcosa di unico al mondo. Tra l’altro è stato annoverato come uno dei borghi più belli del nostro Paese.

La cittadina sorge su una collina di 470 metri di altezza e domina la Valle Del Sacco. Il clima è mite e per visitarla, come consigliano molti appassionati di viaggi, sarebbe il top la primavera. La festa del patrono, San Magno, ricade il 19 agosto. Non mancano quel giorno bancarelle in giro per la città, concerti e un vero e proprio palio a cavallo con gara ad anello. Un evento decisamente ricco di emozioni ed entrato a far parte della tradizione.