Jannik Sinner contro Novak Djokovic a Wimbledon, oggi la semifinale

Jannik Sinner sfida Novak Djokovic nella semifinale di Wimbledon 2023. In palio, oggi 14 luglio, un posto nella finale di domenica. Sinner, testa di serie numero 8, a 21 anni si trova a giocare "la partita più importante della carriera", come ha detto dopo la vittoria sul russo Roman Safiullin nei quarti di finale. L'azzurro si trova a giocare per la prima volta in semifinale in un torneo dello Slam e lo fa contro il giocatore che ha scritto, scrive e probabilmente scriverà altri record. Djokovic, 36 anni, va a caccia dell'ottavo titolo a Wimbledon, il quinto consecutivo. Nella bacheca, unica nella storia, esibisce 23 tornei dello Slam. Sull'erba di Londra, Nole non perde dal 2017, quando fu costretto a ritirarsi nei quarti di finale contro Tomas Berdych. Da allora, solo vittorie, con il buco del 2020 per la cancellazione del torneo in era covid. Sulla carta, insomma, difficile allontanarsi dal pronostico favorevole al serbo, alla luce anche del precedente di un anno fa. Nel secondo confronto diretto, dopo quello vinto da Djokovic a Montecarlo nel 2021, nei quarti di finale di Wimbledon 2022 Sinner è stato capace di vincere i primi 2 set contro il fenomeno di Belgrado. Poi, Djokovic ha alzato il ritmo, ha tirato fuori tutto il suo repertorio e ha vinto in 5 set. E' lecito chiedersi perché, a distanza di 12 mesi, l'alieno serbo dovrebbe steccare.

Sinner arriva all'appuntamento clou dopo aver lasciato un'ottima impressione sull'erba dell'All England Club nei 5 match giocati negli ultimi 10 giorni. E' vero, il sorteggio non ha opposto avversari terribili all'altoatesino, che ha avuto però l'innegabile merito di interpretare nel modo giusto ogni incontro, ammortizzando i passaggi a vuoto e facendo valere la propria superiorità su una superficie che punisce ogni incertezza e fa deragliare anche i big. Nei primi due turni, Sinner ha demolito gli argentini Juan Manuel Cerundolo e Diego Schwartzman. Al terzo round ha lasciato per strada un set contro il francese Quentin Halys. Negli ottavi ha regolato senza troppi patemi il colombiano Daniel Elahi Galan e contro Safiullin ha ceduto un set per un blackout da cui è uscito brillantemente. Djokovic, dopo 3 turni in discesa, ha rischiato contro la mina vagante Hubert Hurkacz: il polacco ha buttato via il tie-break del primo set, ha sprecato nel secondo prima di vincere il terzo set per poi arrendersi al quarto. Nole è uscito in maniera chirurgica da una palude, evitando la tonnara del quinto set contro uno dei nomi più caldi della settimana. Nei quarti ha incassato il primo colpo sferrato da Andrei Rublev e poi, come da copione, ha macinato il suo tennis. —[email protected] (Web Info)

