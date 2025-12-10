INTERVISTA ESCLUSIVA. Un amore per sempre, Cosimo Dadorante: “Tina è la mia donna ideale”

Da un trono nato per gioco sull’appello di Tina Cipollari’’ cerco un miliardario’’ è nato un legame indissolubile.

Cosimo Dadorante ammette: ‘’Tina è la donna dei miei sogni, fra noi è nato un rapporto ineguagliabile. Un amore platonico basato sul rispetto e sulla stima’’. Così Cosimo Dadorante, imprenditore di successo, che vive fra Mesagne in Puglia e Tenerife, si confessa ai nostri microfoni.

‘’Da quando ho conosciuto Tina non mi sento più solo. Ed è come sempre tutto merito di Maria De Filippi. Tina deve tutto a questa donna che non solo l’ha scoperta e lanciata, ma che riveste un ruolo di guida nella sua vita. Tina spende sempre parole di elogio, riguardo e gratitudine verso Maria. Non solo ha costruito un impero, ma ha creato una famiglia perché ‘Uomini e Donne’, programma al quale ho partecipato in veste di corteggiatore di Tina, incarna quel calore e quell’amore che solo la De Filippi, regina della tv, sa condensare attorno ai suoi progetti vincenti. Maria ha un cuore immenso che accoglie e protegge tutti noi. Mi ero rivolto a questa trasmissione televisiva alcuni anni prima per corteggiare Tina e solo diverso tempo dopo, quando è nato il trono, sono stato contattato. Appena l’ho vista, ho capito subito che non ci saremmo più separati. Ne è nato un rapporto di vicinanza molto profondo che è destinato a durare per tutta la vita’’. E Cosimo, uomo del sud dai sentimenti a tinte forti, ha avuto molto dalla vita. Entusiasta e creativo ha saputo destreggiarsi nel mondo del lavoro, creando dal nulla diverse imprese di successo nell’ambito delle attività immobiliari e nelle scuole di formazione. Non gli mancano di certo le amicizie e le corteggiatrici, ma lui che con fierezza ricorda sempre le sue origini contadine, ha saputo riconoscere in Tina qualcosa di diverso e duraturo. ‘’Nutro un amore e un’ammirazione sconfinate per Tina, che considero un gradino più in alto di me. E’ dotata di un carisma e di un’intelligenza superiori, è una grande mamma e malgrado il successo ha mantenuto un’autenticità che la rende unica. ’’Gli domandiamo se fra loro sia già scattato il primo bacio. Cosimo si vela di pudore. ’’Non mi permetterei mai neppure di sognarlo. Per me Tina è inarrivabile. È troppo più in alto di me e di qualunque altra persona. Posso solo adorarla, ammettendo però che è la donna accanto cui voglio invecchiare’’. Quanto peso hanno avuto nella relazione i suoi regali costosi, le cene e i viaggi romantici che ha offerto, gli chiediamo.

’’Sono stati una bella cornice, ma come voi sapete la ricerca del miliardario era soltanto un gioco divertente. Noi ci siamo rispecchiati per la nostra spontaneità e voglia di vivere. Abbiamo in comune le nostre radici, l’amore per la terra e ci unisce la sincerità’’.

Per Cosimo si sono aperte anche le porte del cinema. Lo rivedremo presto su Canale 5, ma anche sul grande schermo.