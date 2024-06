Il borgo più bello del mondo è vicino Roma: a pochi km scoprirai un mondo fantastico | Te la cavi con soli 5 euro

A pochissimi km dalla Capitale puoi immergerti nella bellezza di un borgo strepitoso. Paghi solo 5 euro.

Non c’è alcun bisogno di sborsare chissà quanti soldini e di compiere viaggi lunghi e, se vogliamo, estenuanti per trascorrere dei bei momenti con se stessi o con i propri cari. E ciò rappresenta chiaramente una bellissima notizia visto la crisi pazzesca che vige tuttora in Italia. Se poi si vive a Roma o ci si trova per motivi di svago o di lavoro nella Urbe Eterna si può fare un salto in questo borgo.

Diciamo che con meno di un’ora, ovviamente traffico permettendo, da essa e che possiamo raggiungerlo sia con l’auto, che potremo pure prendere a noleggio, o con dei mezzi pubblici. Riguardo a ciò l’Ente del Turismo potrà darci molte informazioni in più anche da questo punto di vista, oltre che consigliarci un bel hotel in loco se vorremo pernottare per la notte.

Fatto sta che, lo ribadiamo nuovamente, essendo tanto vicino dalla Città possiamo benissimo compiere la classica gita di un giorno per visitarlo, ritornando in serata alla base. Tuttavia prima, oltre a compiere belle passeggiate, altamente rigeneranti, vicino al lago, nonché visitato le bellezze sia naturali che architettoniche che il borgo ci dona, è doveroso lasciarsi prendere dalla gola con le varie prelibatezze disponibili nei tanti ristoranti.

A pochi km da Roma puoi visitare un borgo magico

Per gli amanti dei primi è impossibile non ordinare un buon piatto di bucatini all’amatriciana, per poi proseguire con una deliziosa frittura di lattarini. Tuttavia è anche fattibile assaggiare altro squisito pesce sempre di lago come la trota, il luccio e il persico. Sfiziosi pure i taglieri di formaggi e di salumi, così come assaggi di saporitissima porchetta.

Vivamente consigliato è anche l’assaggio di un bicchiere di vino rosso e di qualche pesca. Qui questi frutti sono chiamati pesche del canonico. Tra l’altro pensate che risiede proprio in questo magico borgo la residenza estiva del Santo Pontefice. Dunque si tratta di un luogo molto famoso e che possiede anche una grandissima importanza a livello storico. Avete dunque capito di quale stiamo parlando?

Castel Gandolfo, tra storia, buon cibo e arte

Esatto, è proprio Castel Gandolfo che vi lascerà senza fiato come lo noterete in lontananza. Al di là dello strepitoso lago poco fa menzionato potrete rimanere incantanti dal suo borgo storico. Qui è possibile ammirare Villa Torlonia che in passato ospitò grandissimi letterari e studiosi come Goethe. E lì vicino ecco pure Palazzo del Drago.

Merita una visita pure Piazza della Libertà che ospita il Palazzo Pontificio e la fontana del Bernini. E parliamo di un capolavoro apprezzato in tutto il mondo. Dunque capite bene che questo luogo è in grado di attrarre un po’ in tutti i periodi dell’anno tantissimi turisti, molti dei quali nei periodi estivi vengono ad ascoltare l’Angelus che il Papa recita affacciato dalla finestra del Palazzo Pontificio quando è qui in vacanza.