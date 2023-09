Funerali Giorgio Napolitano, il feretro lascia Montecitorio – Video

(Adnkronos) – Nel video il feretro del presidente emerito Giorgio Napolitano, morto venerdì scorso a 98 anni, lascia Montecitorio dopo l'ultimo saluto in forma laica e il funerale di Stato alla Camera. Dietro alla bara, avvolta nel tricolore le autorità e portata a spalla fuori dall'ingresso principale della Camera, il capo dello Stato Sergio Mattarella e al fianco il presidente francese Emmanuel Macron. Poi il presidente tedesco, Frank Walker Steinmeier, la premier Giorgia Meloni e il presidente del Senato, Ignazio La Russa. Al passaggio del feretro in piazza Montecitorio sono risuonate le note dell'Inno nazionale. Poi è partito un applauso per l'ultimo saluto. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata