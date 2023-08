Francia, incendio in struttura per disabili: 11 dispersi

(Adnkronos) – Undici persone risultano disperse dopo che un incendio è scoppiato intorno alle 6.30 di questa mattina in una struttura per persone con disabilità nel nordest della Francia. Altre 17 persone sono state evacuate dalla struttura a Wintzenheim, nei pressi di Colmar, in Alsazia. Una persona è rimasta ferita. Il ministro dell'Interno francese, Gérald Darmanin, ha confermato che la struttura ospitava persone con disabilità e che continuano le operazioni dei soccorritori. La prefettura ha precisato che c'era un gruppo di adulti di Nancy e che l'incendio è stato presto controllato, ma 300 metri quadrati dei 500 della struttura sono stati interessati dalle fiamme. La premier francese Borne si recherà sul luogo dell'incendio. Sarà accompagnata dal ministro della Solidarietà e delle Famiglie, Aurore Bergé. "Dopo il terribile incendio di questa notte a Wintzenheim, mi reco sul posto con Aurore Bergé – ha fatto sapere Borne -. I miei primi pensieri vanno alle vittime e ai loro cari". Borne ha ringraziato i vigili del fuoco per il loro lavoro. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

