Francia, da domani stop noleggio monopattini elettrici a Parigi

(Adnkronos) – Niente più monopattini elettrici a noleggio da domani per le strade di Parigi. A partire dal primo settembre, infatti, quella francese diventa la prima capitale europea a metterne al bando il noleggio. Un modo per ''calmare'' Parigi, ha fatto sapere la sindaca Anne Hidalgo. E pensare che esattamente cinque anni fa, nel 2018, la capitale francese fu la prima ad aprirsi all'uso dei monopattini elettrici, diventati ormai 15mila a disposizione di chi lo volesse noleggiare. Il divieto non riguarda i monopattini elettrici privati, i cui proprietari potranno continuare a utilizzarli tranquillamente.

© Riproduzione riservata