Forum, volto storico rimasto senza un euro: “gli hanno tolto tutto” | Come campa oggi

Il protagonista di “Forum” vive da anni in pesanti ristrettezze economiche: dopo l’addio alle scene la mazzata dal Giudice.

Il format a tema giudiziario “Forum” accompagna quotidianamente gli spettatori di Rete 4 sin dal lontano 1997, ma in precedenza occupava uno slot nell’ammiraglia del Biscione all’interno del fortunato contenitore “Buona domenica”.

Nato con la conduzione di Catherine Spaak e il contributo fondamentale dello storico giudice Santi Licheri, il programma ha negli anni testimoniato l’avvicendamento di numerosi volti al suo interno, da Rita Dalla Chiesa a Paola Perego, e nel 2013 Barbara Palombelli ne ha agguantato il timone in pianta stabile.

Nello stesso anno, un volto storico di “Forum” ha dovuto abbandonare il format in concerto con la sua longeva spalla Fabrizio Bracconeri: si tratta di Marco Senise, che dopo 15 anni di onorata militanza nel parterre di Rete 4 ha rinunciato al suo ruolo privilegiato a fianco della dimissionaria Rita Dalla Chiesa.

Marco Senise ha in seguito preso parte al reality “L’Isola dei Famosi”, avventura che lo ha esposto al pubblico ludibrio a causa della sua indole flemmatica, ed il figurante ha concluso la sua esperienza in Honduras dopo circa un mese di permanenza. Egli non avrebbe però intascato il cachet pattuito con la produzione dello show a causa di gravosi debiti personali: ecco di che si tratta.

Marco Senise, dopo “Forum” il tracollo

Secondo quanto riportato dal quotidiano “Il Messaggero”, a partire dal 2008 Marco Senise avrebbe accumulato un debito legato all’acquisto di un appartamento a Roma, in via Ardeatina. Il figurante non sarebbe riuscito a saldare la somma pattuita alla società C.I.P.I. Immobiliare, e la riscossione della somma mancante sarebbe stata quindi affidata ad un’azienda incaricata.

Secondo quanto notificato da Colli d’Oro, incaricata al recupero del debito, Marco Senise avrebbe quindi dovuto conferire 51.000 euro nel 2013, e 23.000 euro nel 2015; attualmente l’importo totale è però lievitato – grazie agli interessi e alle spese legali – intorno ai 112.000 euro. All’ex naufrago spettava un cachet da Banijay Italia in seguito alla sua partecipazione al reality di Ilary Blasi, ma l’avvocato difensore della Colli d’Oro, Stefano Scalbi, avrebbe provveduto a pignorare gli 11.338 euro maturati durante la sua avventura televisiva. Marco Senise non ha perciò percepito direttamente alcun compenso, dato che la detrazione è avvenuta in automatico, nel tentativo di colmare un debito ben più oneroso.

La dichiarazione dei creditori

La società ha rilasciato un comunicato stampa piuttosto esaustivo, in cui spiegava la destinazione del cachet di Marco Senise.

“La predetta somma è sottoposta a vincolo” – si legge nella nota – “e sarà custodita nel rispetto dei termini di legge sino ai provvedimenti di assegnazione da parte del Giudice competente“.