Principe George, il suo piatto preferito è un primo romano: lo vuole tutti i giorni | Che fatica per mamma Kate

Principe George, il piatto preferito del primogenito di William è Kate fa parte della tradizione culinaria romana. Fuori il nome!

Non è mai affatto un mistero che la mitica Royal Family, che fa sempre e comunque ampiamente parlare di se, qualunque cosa dica o non dica, faccia non faccia, sia costituita dalle classiche buone forchette. Re Carlo III per esempio è un vero amante dei tortellini in brodo, made in Italy. Non per nulla, prima di salire al trono, andava a Londra alla Locanda Locatelli per gustarsene ben due piatti.

E pare che pure la sua affascinante consorte, la meravigliosa Camilla, non sia da meno. E che dire di William? Lui adora a dir poco il pollo arrosto con le patate. Lo mangerebbe quasi sempre ma la moglie, la divina Kate, glielo impedisce. Difatti lei, oltre a essere una super sportiva, sta molto attenta a ciò che mangia.

Sì, si concede pure lei di tanto in tanto qualche peccato di gola, che sono un toccasana per lo spirito, ma di solito ama gustare piatti più leggeri a base di verdura. E in ogni caso anche quando dice sì a un arrosto o comunque a un piatto elaborato di carne e/o di pesce, non dimentica mai di accompagnarlo con tante belle verdure.

Principe George, il suo piatto preferito è romano

Purtroppo per lei pare che il primogenito George la pensi diversamente da lei. In ogni caso è ancora piccino e avrà tutto il tempo poi per farsi piacere maggiormente le verdure. Non per nulla, si sa, che non sono particolarmente amate dai bimbi. Tuttavia il grande smacco per la madre consiste nel fatto che il suo piatto preferito in assoluto non appartenga affatto alla cucina inglese.

Difatti riguarda la tradizione culinaria italiana, in particolar modo quella romana. Se poi vogliamo essere ancora più precisi si parla di un primo piatto adorato letteralmente dai romani e super gustato dai turisti. Insomma, se si fa un viaggio nella Capitale è impossibile non mangiarne un bel piatto, magari preparato niente meno che dallo chef Luca Salatino che ne è un vero esperto.

La mitica carbonara ha conquistato il primogenito di William e Kate

Parliamo della mitica carbonara che tuttavia viene copiata ovunque. Il Principe George ne va proprio matto tanto che, a quanto pare, la vorrebbe mangiare tutti i giorni. Ora però si deve accontentare della versione preparata in Inghilterra che sarà comunque ben diversa da quella che si gusta a Roma.

E chissà che i suoi genitori, magari tra qualche anno, quando sarà più grandicello, non decidano di fare qualche giorno di vacanza nella Città Eterna in compagnia della loro creatura per fargli mangiare dei buoni piatti del suo primo del cuore. Di certo lui non vedrà l’ora di poterlo fare, magari in compagnia anche dei suoi fratelli Charlotte e Louis.