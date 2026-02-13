Formello, notte di paura in via Nazario Sauro: crolla il muro di una palazzina, un morto e due feriti

Formello, muro cede e travolge una palazzina: una vittima e due feriti. Soccorsi nella notte, accertamenti sulle cause e controlli sulla stabilità dell’area

A Formello non è stata una notte qualunque. Intorno alle 22:45 di giovedì, in via Nazario Sauro, un muro di contenimento ha ceduto e i detriti si sono abbattuti su una palazzina. Un uomo di 58 anni che viveva al piano terra è morto sotto le macerie; due persone residenti nello stesso edificio sono rimaste ferite. I soccorsi sono arrivati subito, con vigili del fuoco, carabinieri e 118 impegnati in un intervento complesso, avviato in pochi minuti e proseguito fino alla completa messa in sicurezza.

La sera del crollo nel quadrante nord della provincia di Roma

Il dato che colpisce è la rapidità con cui l’evento ha cambiato scenario. In pochi istanti il muro ha perso tenuta, parte dell’abitazione della vittima è collassata e l’area è diventata un cantiere di emergenza. Nelle prime fasi i soccorritori hanno escluso la presenza di altre persone coinvolte sotto i detriti, mentre i due feriti venivano affidati alle cure mediche. Gli aggiornamenti diffusi in mattinata descrivono un quadro sanitario non grave per entrambi, elemento che riduce solo in parte la portata del dramma.

Soccorsi, ospedale e prime misure per gli abitanti

Sul piano operativo la priorità è stata doppia: salvare vite e prevenire nuovi cedimenti. Le informazioni di agenzia riferiscono che l’area è stata delimitata e resa sicura, con allontanamento precauzionale di residenti dallo stabile. È un passaggio essenziale in situazioni simili, perché un crollo principale può generare instabilità secondarie, non sempre visibili a occhio nudo. Per chi abita nel palazzo significa affrontare ore pesanti, con accessi limitati alle abitazioni, attese lunghe e bisogno di indicazioni chiare su tempi e modalità di eventuale rientro.

Perché il muro può aver ceduto: piogge, terreno e manutenzione

Le ipotesi circolate fin dalle prime ore indicano un possibile indebolimento del terreno dovuto alle piogge dei giorni precedenti. È una pista plausibile, ma resta una pista. Per arrivare a un quadro affidabile serviranno rilievi tecnici su fondazioni, drenaggi, spinta del terreno e stato complessivo del manufatto. Il contesto meteo ufficiale, in ogni caso, conferma che sul Lazio era stata prevista allerta gialla con precipitazioni diffuse e rovesci: un dato utile a leggere il contorno dell’evento, senza sostituire il lavoro di geologi e tecnici strutturisti chiamati a ricostruire la sequenza esatta.

Il dopo tragedia alle porte della Capitale

Adesso la partita si gioca su trasparenza e tempi. Da un lato ci sono gli accertamenti giudiziari, con l’acquisizione di elementi utili a verificare responsabilità e precedenti segnalazioni. Dall’altro c’è la gestione quotidiana di chi vive nella zona, che chiede certezze su sicurezza, viabilità e abitazioni. Formello, in queste ore, è l’immagine più dura di un tema che riguarda molte aree collinari del territorio romano: muri di sostegno, versanti e manutenzione non possono essere lasciati alla logica dell’emergenza.

Il punto, per i cittadini, è semplice: sapere se ciò che è accaduto poteva essere prevenuto e quali misure verranno adottate subito per evitare nuovi episodi. Il punto, per le istituzioni, è più impegnativo: trasformare rilievi tecnici e atti amministrativi in un piano concreto, verificabile, con priorità chiare e comunicazione costante. In giornate come questa le parole contano, ma contano ancora di più atti pubblici, controlli sul campo e risultati misurabili.