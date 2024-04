Firme rare, con una di queste di paghi la pensione: comincia a cercare nei cassetti di casa

Firme rare, con soltanto una di queste ti mantieni quasi a vita. Inizia a cercare nella tua dimora.

Con la brutta, pardon, bruttissima aria che tira tuttora nel nostro Paese ove la crisi è tuttora fortissima e i rincari sono praticamente all’ordine del giorno avere l’assai ghiotta possibilità di guadagnare tanti bei soldini in maniera del tutto lecita e senza faticare è da vedersi come una vera manna dal cielo.

Qui parliamo del fatto di possedere anche solo una di una firma rara all’interno delle nostre case. Il che rappresenta un privilegio parlando per l’appunto di rarità. Certo, solitamente sentiamo parlare di ciò quando nominiamo monete e francobolli che sono oggetti molto richiesti in tutto il mondo.

Non per nulla esistono fiere mirate nonché tanti mercatini che ce ne propongono a iosa. Inoltre non mancano nemmeno gli store online che ci permettono non solo di acquistarli ma pure di metterli in vendita. Fatto sta che ora sentir parlare di firme rare che possono, dati alla mano, valere una fortuna ci fa toccare, come si suol dire, il cielo con un dito.

Firme rare, se ne hai una in casa campi solo con quella

Di certo ci ricorderemo quando da bambini e da ragazzi amavamo aspettare anche per ore, con ogni intemperia, il nostro cantante o gruppo musicale del cuore dopo un concerto per farci fare un autografo. Molti di noi conservano ancora con affetto e un pizzico di sana nostalgia questi veri cimeli storici che in certi casi possono valere tanti bei soldini.

Lo stesso possiamo dire di quelli di attori, soprattutto se parliamo di veri divi, nonché di calciatori. Insomma, vale sempre la pena non gettarli perché se anche ora non valgono un granché a livello economico, un domani un fan o un collezionista potrebbero invece sborsare bei soldini per di averli. Tuttavia se voi avete in casa queste firme rare iniziate a festeggiare.

Quelle che valgono di più

In ogni caso parliamo di quelle di mostri sacri o di artisti con la A maiuscola. A livello musicale non possiamo non citare il mitico e compianto John Lennon. Il suo autografo oggi nel mercato collezionistico vale 2mila sterline. Super richieste sono pure le firme della divina Marylin Monroe soprattutto se affiancata a quella del suo grande amore Joe Di Maggio.

Parlando di Letteratura vale la bellezza di 4, 65 milioni di dollari quella del drammaturgo per antonomasia. Stiamo ovviamente parlando di William Shakespeare. Molto stimata è anche quella di Ernest Hemingway, che tra l’altro fu lo scrittore preferito di James Dean. Tuttavia la più quotata è quella di Leonardo da Vinci. Il suo valore è a dir poco encomiabile.