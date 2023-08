FdI, Arianna Meloni: “Arriveranno nuvole ma noi dritti per nostra strada”

(Adnkronos) – "Grazie davvero per le tantissime attestazioni di stima che ho ricevuto in queste ore, mi hanno trasmesso forza e voglia di fare ancora meglio. Il nuovo dipartimento che seguirò è quello delle adesioni a Fratelli d'Italia, oltre a continuare ad occuparmi della segreteria politica del partito, incarico che svolgo da tempo e che ora è stato formalizzato". Lo scrive su Facebook Arianna Meloni, neo responsabile del dipartimento Adesioni e segreteria politica di Fratelli d'Italia. "Buon rientro a tutti e buon lavoro, ci aspetta un anno importante, non saranno sempre giornate di sole, arriveranno le nuvole e le tempeste, andremo dritti per la nostra strada senza arrenderci mai, senza indietreggiare perché dopo la tempesta alla fine torna sempre il sole", conclude la sorella della premier Giorgia Meloni. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

