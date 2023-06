Elton John, ultimo concerto in Gb: “Non lo dimenticherò mai”

(Adnkronos) –

Ultimo concerto per Elton John in Gran Bretagna. Il cantante si è esibito ieri sul palco del Glastonbury Festival. "Sono così felice di essere qui. Non lo dimenticherò mai" ha detto alla folla il 76enne autore di 'Your song' citato dalla Bbc. E ha aggiunto: "Non avrei mai pensato di suonare a Glastonbury ed eccomi qui. È una notte molto speciale ed emozionante per me perché potrebbe essere il mio ultimo spettacolo in Inghilterra, in Gran Bretagna. Farei meglio a suonare bene e farei meglio a intrattenervi perché siete qui da così tanto tempo", ha detto ancora. Elton John è salito sul palco davanti a una folla di circa 120mila persone e, come promesso, ha eseguito 'Pinball Wizard', una canzone che non proponeva da decenni. Brano al quale è seguito poi 'The Bitch Is Back'.

Commovente il tributo a George Michael, che proprio ieri avrebbe compiuto 60 anni. "Oggi è un giorno molto, molto speciale e mi chiedo come lo affronterò", ha detto ricordando il cantante degli “Wham!”, scomparso per cause naturali all’età di 53 anni nel dicembre 2016. "George Michael – ha aggiunto – è stato uno dei cantautori più fantastici della Gran Bretagna. Era un mio amico, una fonte d’ispirazione e oggi sarebbe stato il suo sessantesimo compleanno, quindi voglio dedicare questa canzone alla sua memoria. Tutta la musica che ci ha lasciato è meravigliosa". "Questo è per te George", ha detto prima di emozionare i fan con la celebre 'Don't Let The Sun Go Down On Me' del 1974

Lo spettacolo è stata una delle ultime tappe del tour 'Farewell Yellow Brick Road', ufficialmente la tournèe di maggior incasso di tutti i tempi, con entrate al botteghino pari a 887 milioni di dollari (697 milioni di sterline). Dopo Glastonbury, infatti, mancano solo sette date con lo show finale a Stoccolma l'8 luglio. —[email protected] (Web Info)

