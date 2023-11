Don Matteo, la notizia che aspettavano tutti: a fianco di Raoul Bova torna proprio lui

I fan non possono che essere felici perché a breve vedranno accanto a Raoul Bova nella serie televisiva Don Matteo un personaggio pubblico famosissimo. Andiamo a scoprire di chi si tratta

Don Matteo è una serie televisiva italiana che va in onda dal 7 gennaio 2000 su Rai 1 e fino ad oggi ha ottenuto un buon riscontro con il pubblico. Di conseguenza l’ideatore Enrico Oldrini continua a proporre la storia incentrata attorno alla figura di Don Matteo Minelli.

Il personaggio di Don Matteo è quella di un sacerdote cattolico che dopo anni vissuti all’estero come missionario è tornato in Umbria diventando parroco della chiesa di San Giovanni Battista di Gubbio. Ha stretto amicizia con il maresciallo Nino Cecchini (l’attore Nino Frassica presta il suo volto) e insieme collaborano per risolvere dei casi.

Don Matteo mostra di avere un’intuizione innata che aiuta a risolvere gli enigmi di alcuni casi. Persona gentile e amorevole, per anni Terence Hill ha indossato i panni. Adesso al suo posto c’è Raoul Bova e sicuramente il pubblico femminile avrà senza dubbio gradito.

La chiave del successo? Don Matteo è una commedia in cui si fondono dramma e momenti di leggerezza. C’è anche il fattore religioso che supporta gli investigatori nel loro operato. Ma chi potrebbe tornare nella prossima stagione? Andiamo a scoprirlo subito.

Nel cast di Don Matteo 14 c’è lui: amatissimo conduttore

Secondo fonti attendibili pare che Don Matteo 14 andrà in onda in prima serata nella primavera del 2024. Nel cast probabilmente saranno inseriti volti noti del mondo dello spettacolo e tra questi c’è una amatissimo conduttore.

Costui per anni è stato al timone della conduzione de I Fatti Vostri, Mezzogiorno in famiglia, Il Collegio, Il Cantante Mascherato e lo Zecchino d’Oro. Nato a Roma nel 1947, prima di esordire nel piccolo schermo è stato un animatore dei villaggi turistici. Poi ha collaborato con Pippo Franco per scrivere delle commedie per il teatro. Inoltre pare che non abbia un buon rapporto con Adriana Volpe.

Giancarlo Magalli nei panni di un vescovo

In molti hanno sicuramente capito che si tratta di Giancarlo Magalli che indosserà i panni del vescovo di Spoleto e consigliere del personaggio interpretato da Raoul Bova. In realtà non tutti sanno che in passato a lui è stato proposto il ruolo che poi è stato dato a Terence Hill.

Stavolta potrebbe andare a buon fine la situazione, ma a questo punto potrebbe essergli dato un altro ruolo nella storia. Per ora il diretto interessato non si è espresso, dunque non ci resta che attendere.